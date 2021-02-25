把握228連假賞櫻！跟著udn「2021全台追櫻地圖」衝景點，花開進度報你知

全台櫻花1月中旬陸續盛放，來到2月尾聲已有不少景點都滿開成粉紅花海，成為美拍靈魂主角。而udn旅遊早前獨家聯手Funliday團隊打造「2021全台追櫻地圖+花況即時報」，網頁上線後在民眾的協助下，及時更新了各地櫻花的花開進度，趁著228連假，大家不妨跟著台版櫻花最前線衝一波吧！

北部不少櫻花美景都已被標識為100%滿開，陽明山運動公園也收到最新的回報，可以把握時機衝一波。圖／擷取自 2021櫻花最前線追櫻地圖

「2021櫻花最前線－全台追櫻地圖」上設有超過60個知名景點，以北部地點最為豐富詳細。在網友的參與下，地圖上幾乎每個地點都收到了實際回報，除了花況滿開程度，首波櫻花季的朝聖地像是「平菁街櫻花巷」、苗栗「協雲宮」皆已過盛開期，高雄「寶山二集團櫻花公園」近日則有細心敘述：「稍遺憾，花期末，少花多葉」。

第一波最熱門的美拍聖地像是「平菁街櫻花巷」、「樂活公園」、「花園新城社區」都已過盛開期，不適合想看滿開景色的人列入假日賞花行程。圖／擷取自 2021櫻花最前線追櫻地圖 民眾除了可點選花開程度，也可選擇「其他」直接輸入文字說明描述所見花況。圖／擷取自 2021櫻花最前線追櫻地圖

花況、景點數每日持續更新，透過實際造訪的花控的即時回報，大家在家就能掌握一定的花開資訊，並推估心目中的賞花期，安排最佳時機出發。如今迎來了新的假期，推薦大家透過udnｘFunliday的追櫻地圖，把握新一批櫻花爆發時期，減低失落撲空的幾率，如願欣賞粉色仙境最美姿態。

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2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

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