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夜間賞櫻也好美！ 北市賞櫻推薦「中正紀念堂-櫻花步道」 日本櫻、八重櫻、原生櫻繽紛花況必追

冰心問路 / 文、圖／冰心

趁著櫻花季~~冰心仙子也來衝一波，來到了交通十分便捷，完全不用擔心塞車，也可以看見各種美麗的櫻花-「中正紀念堂」。沒想到中正紀念堂周圍的櫻花比想像中還要更多，而且有不同種類，有原生櫻花區、日本櫻花區、八重櫻步道區。

坐捷運到中正紀念堂站5號出口即可到達

首先先來看看這一區，此區在多肉植物區旁，有個小山寫著「養心山」的區域。有幾棵盛開的櫻花😍

這一區的櫻花靠近潭邊，有個圓拱橋。緋紅的櫻花搭配小橋流水，拍起來格外有味道。

來張美麗的特寫🌸

盛開的櫻花吸引許多遊客拍照，這棵櫻花多到可以把人包圍住

接下來沿著步道繼續走...

會經過一條「八重櫻花步道」，在虎背生態區旁沿線種植，數量約50餘株，顏色較深為桃紅色，屬於台灣原生種的櫻花。這條步道具有「櫻木花道」之美稱

沿著繞了半圈，沒想到後頭還有更精采的，映入眼簾的是另種屬於淡淡粉紅色的櫻花。這裡是「日本櫻花區」。

整條的日本櫻花步道區😍

時間已接近傍晚，日暮照在櫻花上格外襯托出另一種美感。

路燈下的櫻花，依舊如此動人

冬天的日落特別快，一下子天就黑了，變成夜間賞櫻(笑)。恰巧捕捉到晚上的櫻花，溫柔的櫻花點綴在宏偉的中正紀念堂，美的像幅畫。

此時此刻好想點播一首...《風姿花傳》😍

發亮的中正紀念堂就像是白色的月光，沒想到夜間到中正紀念堂賞櫻也成了另一種美

這是另一邊，國家戲劇院旁的櫻花。很美...

第一次在中正紀念堂賞櫻花，意外捕捉到夜晚櫻花搭配建築之美，剛柔並濟，令人相當驚豔。目前2月中旬，中正紀念堂的櫻花還盛開著，歡迎大家想賞櫻又沒有交通工具的話，中正紀念堂真是一個非常推薦的賞花地點，交通非常便捷又不用擔心塞車

想看更多可以賞櫻的地點請見「追櫻地圖+花況即時報」

文章來源：冰心問路

｜櫻花專題｜

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