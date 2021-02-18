跟著追櫻地圖賞櫻去！ 基隆賞櫻景點「中正公園天鵝洞」順遊龍貓公車站

最近看著問路家族們好多人都去賞櫻了，粉紅色櫻花海真的好美唷～但看著花季好像已經到尾聲，也不知道自己的生活圈哪裡有櫻花可以追，就漸漸斷了去賞櫻的念頭

直到前不久看到佛手問路賞櫻的文章(點我看文章)，發現佛手介紹的聯合新聞網 旅遊頻道 與 Funliday 共同合作的追櫻地圖+花況即時報(點我查看)上有非常詳細的全台櫻花景點，而且還附上各景點的櫻花的盛開程度，讓想賞櫻的民眾都可以獲得非常即時的追櫻資訊，不會因為不清楚當地櫻花的狀況而白跑一趟！

▼全台賞櫻地圖，可以針對你想去的點，再點進去，會有更詳細的追櫻資訊唷！

仔細看了看佛手的文章，再研究了一下網頁上提供的資訊，發現櫻花因為品種不同，開花的時間也不盡相同，只要選對地點，可能這幾個月都還是花期呢！於是飄然賞櫻的火再度被生起來，這次過年回家就來去基隆賞櫻吧！

仔細上網查了一下之後，飄然選擇了離家裡很近的中正公園天鵝洞，拉著飄然弟就出發啦～雖然我們出發的時候已經是傍晚了，但還好沒有下雨(早上一度下起雨，基隆真是太看老天爺做事了，還好飄然正量滿滿)天鵝洞就在中正公園上，成功國中旁邊的小路，一路騎到底就抵達了！

一開始到的時候有點緊張，怎麼都綠綠的，粉紅色的櫻花呢？還好再往裡面走一點，一棵棵的櫻花樹就映入眼簾啦

其實從小在基隆長大，對天鵝洞還真是陌生，雖然飄然媽說我們小時候也來過，但真沒印象，更不用說這邊還是美麗的賞櫻景點，這次到訪覺得景物雖舊，加上基隆下了好一陣子的雨，看起來有點陰陰暗暗的，但在畫面下還意外有種復古的美感，別有一番風味！

停好車後往景點內走，看到的第一個就是這個古風十足的樓梯及旁邊出現第一棵的櫻花樹！

飄然弟一走進就說：櫻花好香啊～～，飄然用力一吸，確實很香，但這是櫻花的味道嗎？？很熟，但經過腦子飛快搜索，啊哈！是桂花的香味啦！(還好之前靠爸靠媽系列有寫過，難怪很熟悉這個味道！)原來在櫻花樹旁邊也種了桂花，真是滿足視覺和嗅覺的享受！

沿著小路繼續往前走是向下樓梯的步道，旁邊可是有整片的櫻花，超級美趕快來拍一張！

拍攝過程中一直有窸窸窣窣的聲音從旁邊的樹上傳來，好幾次我們兩個都被嚇到，仔細一看居然是松鼠！在旁邊的樹上竄來竄去，有時候還會跳到旁邊的水泥牆上，一點都不怕人！第一次這樣近距離看松鼠，覺得很可愛，但也有點可怕

在這邊拍照期間也一直看到背景的橋，很美，於是我們轉移陣地往上走。

上樓梯後有個像是操場的地方，旁邊也有給小朋友玩的盪鞦韆，除此之外，還有幾棵又低又近的櫻花，大家想跟櫻花拍近距離的照片可以來這邊唷！

是不是好漂亮呀

操場的對面就是飄然覺得很有風味的老橋，斑駁的橋，搭配傍晚的暮色，再點綴上一些粉色的櫻花，整個構圖很有復古的美感

忍不住在這邊拍了好久，雖然飄然弟不是專業的攝影師，但這裡拍起來很有意境，飄然很喜歡！

來個近一點的

橋上望去的美景。

走過了橋之後，往回望也是一片粉紅花海，除了電線杆有點礙眼之外，片片的粉綠真的是很漂亮捏～～

回程的時候看到樓梯的柱子上提了「修己自能及人」，覺得寫得很好，修行其中一個目的，不就是為了造福人群嗎？離開天鵝洞前，再次提醒了飄然修己、及人，銘記在心

離開天鵝洞後，飄然和飄然弟發現還有時間，不如就去上面一點的中正公園龍貓公車站看看吧！龍貓公車站是我們都從中正國中畢業之後才有的小景點，畢業到現在都還沒機會去看看，難得有機會就去拍個照吧～

龍貓公車站就在山下往上快到中正公園大佛的不遠處有個寫著「壽山亭」的小牌樓，走上去看到一個小涼亭，再往前一點點就是龍貓公車站囉～

可能因為基隆很常下雨，除了有被隔絕起來的龍貓公車站還很清晰，旁邊的彩虹城堡就有點斑駁了，所以今天飄然只留影了龍貓公車站，有點小可惜。

胖胖的龍貓好療癒可愛喔！加上頭頂上自然垂下的植物，真的有種穿越到卡通裡面的感覺，不過這邊不會有公車到喔！大家不要傻傻在這邊等嘿

今天的中正公園賞櫻一日遊就到這邊，中正公園真是充滿飄然滿滿的回憶，舊地重遊覺得挺特別的，而且基隆混這麼久，到今天才收穫一個賞櫻勝地，真是慚愧

美美的基隆推薦給大家，有空來基隆走走晃晃唷！

P.S. 在這邊真心感謝飄然弟這趟捨身陪姊，因為同行的只有我們兩個，飄然弟要身兼攝影師、提包小弟、動作指導還有司機，在飄然穿著高跟鞋走不動山路的時候還要揹我(不過只有很小一段路，我沒有虐待他喔)，衷心感謝

文章來源：飄然問路

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