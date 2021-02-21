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山櫻花連綿1公里！楊梅「秀才登山步道」滿山粉嫩風光，還有梯田茶園

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

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楊梅的秀才登山步道滿山遍野的山櫻花開了!從秀才路山腳下的登山口就能看到山坡上粉嫩的山櫻花滿山紅吱吱的超浪漫!

以前這裡的櫻花只有在地人才知道的，今年的櫻花開得特別美，好多外地人都慕名而來賞櫻花呢!

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今年可能因為雨少的關係各地的櫻花都開得好美，這裡的櫻花多半是山櫻花和八重櫻，上週去賞櫻花開約八成，春節假期去肯定是最佳觀賞期，趁著好天氣來秀才登山步道走春賞櫻花吧!

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我們從路邊的茶園步道進入櫻花林，從這山腳下就能看到這滿山的櫻花連綿約有一公里約有數千株的櫻花齊開放。

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天氣晴朗加上藍天加持美麗的山櫻花又加分了不少~

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山櫻花和芒花相互爭艷~

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從櫻花林上來就是高度僅三百多公尺的「太平山」（大平山），這裡有一段沿山稜線修築的觀光茶園產業道路，同時也是秀才自行車道，還有美麗的梯田茶園，秋冬時滿山芒花和楓紅很具特色，春天還有櫻花美景，雖然山勢不高，卻有遼闊的視野也是看夜景的好地點唷!

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沿著環山馬路都可以漫步下山喔!趁著春暖花開的時節來秀才登山步道走走吧!登山健行騎腳踏車美麗的茶園景觀、賞櫻、賞芒、賞楓、賞都能一次滿足!

目前山櫻花盛開也可由路邊的茶園區進入櫻花林步道，但請發揮公德心愛護花草樹木別亂丟垃圾，並要保持社交距離。由於產業道路狹窄不好會車，請民眾前來時務必放慢車速。

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旅遊拍照日期2021/02/07

 

交通資訊

楊梅秀才路769巷進入後，依「楊梅觀光茶園」的指標前進，

或導航楊梅秀才登山步道，從秀才路845巷進去停車即可。

 

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