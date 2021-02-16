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台中最大櫻花林！新社2大「粉紅秘境」美瘋了，還有櫻花髮夾彎排排花樹盛放

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@plant_hui授權、圖／攝影師飛翔在天際授權
圖／IG@plant_hui授權、圖／攝影師飛翔在天際授權

雖然即將迎來憂鬱的開工日，但粉嫩的櫻花並沒有因此停止綻放，而是持續爆發中。今天為大家介紹2處距離台中市區不遠的新社粉紅秘境，尤其台中人不妨趁著收假人潮逆向跑景點，就近賞一波2大最美櫻花林！

沐心泉休閒農場

圖／攝影師飛翔在天際授權
圖／攝影師飛翔在天際授權

沐心泉休閒農場去年11月才憑藉放入飄雪的白雪木景色爆紅，四季皆有不同花種盛開。而正值櫻花季的園區，目前茂密盛放出粉色花苞，渲染整座山頭，花況極佳、比以往範圍更廣。即使不出動空拍，也能在平地拍出滿檔的粉紅櫻花，木棧道旁都有櫻花林可賞，隨走隨美，還有餐廳可以坐著休憩喝茶賞櫻，簡直是夢幻國度！

圖／攝影師飛翔在天際授權
圖／攝影師飛翔在天際授權
圖／攝影師飛翔在天際授權
圖／攝影師飛翔在天際授權

地址：台中市新社區中興街60號

北天直轄院

圖／IG@plant_hui授權
圖／IG@plant_hui授權

雖然2月起可見新社隨處櫻花大爆發，但北天直轄院可謂2021鮮少人知道的隱藏版景點。藏身山坡上的櫻花森林壯觀又耀眼，沿途肉眼所及都是櫻花隧道，裡面還有一間白毛台財神廟，意外可作為絕佳觀景台。值得一提的是，後段路途較窄小，開車要更為小心，但透過空拍機的俯瞰視角，能夠發現被櫻花包圍的髮夾彎，形成一幅粉嫩的獨特場景。攝影好手也分享拍攝撇步，由於早上陽光會被山頭擋住，建議下午抵達才順光喔！

圖／IG@plant_hui授權
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地址：新社區福興里福民1號

圖／IG@plant_hui授權
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