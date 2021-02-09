山坡嫣紅爆開！ 「新社櫻花林」花團錦簇卻未見人潮，把握機會快去賞櫻

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台中新社櫻花已經偷偷綻放了，而且是大綻放，好幾區已經都盛開，形成一片抹紅。意外的，今年好像很少人報櫻花花況，人潮特少！趕快趁天氣好，去新社一趟，保證收穫滿滿。

新社櫻花林

沒錯～你沒看錯，台中新社路上的櫻花都開了。我還想說：怎麼今年網路上櫻花開花花況都沒啥有人分享，因為工作關係經過了新社發現，原來都爆發了啊！忍不住就看了幾下快門，真的太美了～可能也因為還沒人分享，發現人潮超少的啊！

今天從安妮花園方向回新社路上，就發現了許多路邊的櫻花花開的非常密集。此時就在想，會不會往年新社很夯的櫻花景點都盛開了，因為品種都是一樣山櫻花，果真被我們猜中，爆開啦！

從安妮花園往新社方向，會經過好幾處的髮夾彎，而這些小山坡上種植的櫻花也都齊放了，形成很美的畫面。

我們再往前進一點，發現了新社櫻花鳥森林的對面山坡，一整條的櫻花樹，雖然可能短短的20~30公尺，但因為還算茂密，所以也形成不錯的畫面，只是這裏來往車輛很多要注意安全。

今天雖然是假日，但人潮卻不多，所以可以好好拍照。

這個山坡還有另一個亮點，就是有一顆梅花也太茂盛了，整棵樹呈現一個雪白的畫面，超美的！

事實上，我們也前進了大南坡，還記得那個地點在幾年前非常火紅，也是一處山坡地，但密集度更高，所以拍起照來非常美。我附上N年前拍的，給大家參考

【台中｜景點】春暖花開，新社櫻花已部分開花，紅點斑斑逐漸染紅新社街道。新社129縣道櫻花大道(106.02.19花況)

我們2/6也實地去勘查了，真的都爆開了，現場卻一個人都沒有，假日誒～好難得，所以要拍個美美的櫻花照，要趕快把握機會喔！

新社櫻花林

可導航：台中市新社區協中街6號、大南坡

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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