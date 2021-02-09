北部賞櫻仙境！ 汐止「康誥坑溪」在市區就能賞櫻　加碼櫻花地圖&花況即時報

浪漫的粉色櫻花季是佛手的最愛，女孩們應該都無法抵抗這粉色魅力！

佛手這次趁難得沒下雨的好天氣，到訪汐止的康誥坑溪賞櫻花，這裡有著「北部的賞櫻仙境」美名。

不過今天2/7到訪時，已經有部分山櫻花長出綠葉，因此想到康誥坑溪賞櫻的朋友要盡快了。

汐止康誥坑溪，在新台五路到汐碇路間的河岸，水岸搭配花影真是非常美麗。

無涯問路表示：只要好停車，我就喜歡。

交通指南

賞櫻步道附近停車位不多，建議步行或騎機車前往。外地遊客可搭火車在汐科站下車，從大同路沿著溪畔往新台五路方向走，過了新台五路就能看到美麗的櫻花。

搭公車則可以搭到連興街站下車，步行幾分鐘就能走到河畔。我們是把汽車停在附近的IFG遠雄購物廣場後，走過來約5分鐘，覺得方便。

最後補充超方便的櫻花季地圖給大家。櫻花季來了~ 要去哪裡追櫻花呢？花況不知道怎麼樣？今年就在台灣賞花！

聯合新聞網 旅遊頻道 與 Funliday 共同合作，推出了追櫻地圖+花況即時報，提供全台櫻花最前線的實況報導。

花朵狀況也有清楚標示說明

點擊地圖左邊側欄，可以查看詳細地址、及相關報導等。

疫情期間前往賞櫻景點，請記得戴上口罩，保持社交距離～

文章來源：佛手問路

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