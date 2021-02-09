快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

北部賞櫻仙境！ 汐止「康誥坑溪」在市區就能賞櫻　加碼櫻花地圖&花況即時報

佛手問路 / 文、圖／佛手

udn走跳旅遊／佛手問路

浪漫的粉色櫻花季是佛手的最愛，女孩們應該都無法抵抗這粉色魅力！

佛手這次趁難得沒下雨的好天氣，到訪汐止的康誥坑溪賞櫻花，這裡有著「北部的賞櫻仙境」美名。

不過今天2/7到訪時，已經有部分山櫻花長出綠葉，因此想到康誥坑溪賞櫻的朋友要盡快了。

汐止康誥坑溪，在新台五路到汐碇路間的河岸，水岸搭配花影真是非常美麗。

無涯問路表示：只要好停車，我就喜歡。

交通指南

賞櫻步道附近停車位不多，建議步行或騎機車前往。外地遊客可搭火車在汐科站下車，從大同路沿著溪畔往新台五路方向走，過了新台五路就能看到美麗的櫻花。

搭公車則可以搭到連興街站下車，步行幾分鐘就能走到河畔。我們是把汽車停在附近的IFG遠雄購物廣場後，走過來約5分鐘，覺得方便。

最後補充超方便的櫻花季地圖給大家。櫻花季來了~ 要去哪裡追櫻花呢？花況不知道怎麼樣？今年就在台灣賞花

聯合新聞網 旅遊頻道 與 Funliday 共同合作，推出了追櫻地圖+花況即時報，提供全台櫻花最前線的實況報導。

花朵狀況也有清楚標示說明

點擊地圖左邊側欄，可以查看詳細地址、及相關報導等。

疫情期間前往賞櫻景點，請記得戴上口罩，保持社交距離～

文章來源：佛手問路

｜櫻花專題｜

2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞櫻 櫻花季 步道 賞花 大台北旅遊

相關新聞

賞櫻順遊日月潭！ 2021南投「九族文化村櫻花祭」周邊景點全攻略

台灣四大遊樂園「一三六九」之一的九族文化村位於南投日月潭，以台灣原住民文化為主題，打造歡樂多元的主題遊樂園，園區內有九族原住民文化博物館、歡樂世界、歐洲花園和日月潭纜車等四大旅遊主題園區，每年1月底的重頭戲九族櫻花祭更擁有「台灣最大賞櫻盛會」的美名，隨著粉紅浪潮席捲而來，安排一趟南投日月潭旅遊吧~

北部賞櫻仙境！ 汐止「康誥坑溪」在市區就能賞櫻　加碼櫻花地圖&花況即時報

udn走跳旅遊／佛手問路 浪漫的粉色櫻花季是佛手的最愛，女孩們應該都無法抵抗這粉色魅力！ 佛手這次趁難得沒下雨的好天氣，到訪汐止的康誥坑溪賞櫻花，這裡有著「北部的賞櫻仙境」美名。

山坡嫣紅爆開！ 「新社櫻花林」花團錦簇卻未見人潮，把握機會快去賞櫻

udn走跳旅遊／Jason's Life 台中新社櫻花已經偷偷綻放了，而且是大綻放，好幾區已經都盛開，形成一片抹紅。意外的，今年好像很少人報櫻花花況，人潮特少！趕快趁天氣好，去新社一趟，保證收穫

宜蘭賞櫻秘境！ 1800棵冬山「粉紅枝垂櫻」盛開 垂櫻隧道預計新年最美

宜蘭最新賞櫻秘境必追！ 在宜蘭冬山「安農溪分洪堰風景區」附近，距離羅東運動公園只要六分鐘車程，出現台灣少見的枝垂櫻，1800多棵樹枝垂下的櫻花形成櫻花隧道，宛如粉紅瀑布般超夢幻！ 你絕對意想

2021百櫻盛開！新北賞櫻景點「三峽大熊櫻花林」粉嫩登場 花期持續至四月

三峽大熊櫻花林的三色寒櫻在一月初就迫不及待登場，原名叫熊空櫻花林，是一處以賞櫻為主的觀光農場，農場裡種植了7種櫻花樹，整個花期可以從一月一直到四月中左右，整個春天都可以看到百櫻盛開的美景。

賞櫻正是時候！ 陽明山櫻花季一路賞到4月 山櫻花率先登場

陽明山花季每年都由山櫻花揭開序幕，1月到4月間，陽明山的仰德大道沿途、前山公園、後山公園等地，將幻化為花花世界。可以觀賞的櫻花品種包括：台灣原生種的緋寒櫻(山櫻花)、昭和櫻、八重櫻、吉野櫻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。