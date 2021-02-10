這可不是日本！2021全台8大賞櫻熱點一次搜，漫步粉嫩櫻花隧道

新北︱三峽大熊櫻花林

栽種多達4000棵花樹的「大熊櫻花林」總面積約5甲左右，包含7大品種的櫻花像是三色寒櫻、台灣八重櫻、福爾摩沙櫻、吉野櫻等，預計花期從現在至4月初都能看見櫻花海，過年期間前去將可欣賞到由台灣八重櫻、福爾摩沙櫻、香水櫻等不同品種的櫻花組合而成的粉色風暴，另外也提醒來訪的民眾，假日車多但園區內停車位不多，建議可以把車停在路邊在漫步上來賞花喔！

▲圖片來源：IG@emily56902

▲圖片來源：IG@emily56902

三峽大熊櫻花林

景點地址：新北市三峽區竹崙路230號

詳細介紹：http://bit.ly/2N2tI9O

台北︱平菁街櫻花巷

台北士林區的平菁街櫻花巷每年都會走在賞櫻季節的前頭，而平菁街的櫻花為日本品種的富士櫻，比起台灣山櫻花艷麗的桃紅，是較為柔和的粉紅色，一棵棵粉嫩的櫻花從巷弄民宅的圍牆向外延伸，粉嫩的櫻花將陽明山巷弄染成粉紅大地，在農曆春節前已迎來櫻花滿開的盛況，目前已開始漸漸有綠葉出現，想前往賞花的民眾可能要盡快前往才能欣賞到粉嫩的櫻花。

▲圖片來源：IG@tw.chinwen

▲圖片來源：IG@tw.chinwen

平菁街櫻花巷

景點地址：台北市士林區平菁街42巷

詳細介紹：http://bit.ly/2Oci4tv

桃園︱翠墨莊園

號稱「桃園最美山林莊園」的翠墨莊園已迎來粉嫩的櫻花季，原本應該在一月底就盛開的櫻花，因為氣候關係延至二月初才會進入花期，原本預計的花期約落在2月1日至3月1日，但因為近期的天氣回暖，目前園區內的櫻花已將近滿開，預計農曆過年期間正是最好的賞櫻期，而在櫻花季期間園區也提供和服體驗，讓民眾可以換上唯美的和服漫步在千棵櫻花樹海中，一起徜徉在櫻花海裡。

▲圖片來源：翠墨莊園

▲圖片來源：翠墨莊園

翠墨莊園

景點地址：桃園市復興區三民里基國派路520巷133-1號

詳細介紹：https://bit.ly/39XAGWE

新竹︱司馬庫斯

司馬庫斯是台灣新竹縣尖石鄉高海拔的一個泰雅族部落，在每年的二月進入櫻花季時，逾2000株的櫻花就會開滿山頭，司馬庫斯則會成為超熱門的賞櫻勝地，但今年需特別注意的是為避免遊客車潮卡在聯外道路造成壅塞，將採進出車輛預約登記總量管制以維持交通順暢，也就是說若想觀賞到司馬庫斯櫻花遍飛的美景，不事先預約是無法進入的喔！

▲圖片來源：IG@jason1204tw

▲圖片來源：IG@jason1204tw

2021司馬庫斯櫻花季

景點地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

活動期間：2021/02/12-2021/03/10

詳細介紹：http://bit.ly/3q0VZfp

苗栗︱協雲宮

苗栗「協雲宮」位於獅潭鄉和公館鄉交界處的八角棟山，周圍種植3000多株台灣原生種山櫻花，除了山櫻花也種有少量的八重櫻及吉野櫻，從寬廣的停車場瞰看協雲宮，可以欣賞莊嚴的宮廟被整排的櫻花林包覆著，是攝影師們最愛的最佳拍攝地，目前協雲宮的櫻花大約開了7至8成左右，預計春節連假期間會是最佳觀賞期，想趁著春節期間出外賞花的民眾可要好好把握。

▲圖片來源：IG@153_mom

▲圖片來源：攝影師徐世超

協雲宮

景點地址：苗栗縣獅潭鄉豐林村八角坑8鄰34號

詳細介紹：http://bit.ly/36Rhqbc

台中︱芬園花卉生產休憩園區

位於彰化芬園與台中烏日交界處的芬園花卉生產休憩園區，園區內擁有上萬株櫻花預計將在春節期間綻放，而園區的櫻花品種也十分多元多達50多種，賞櫻期間有台灣山櫻、大寒櫻、洲府枝垂櫻、河津櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻、染井吉野櫻、大漁櫻、富士櫻、大島櫻等十幾種櫻花迎接民眾，預計櫻花盛開期將會落在農曆春節。

▲圖片來源：IG@cairl_.123

▲圖片來源：IG@lin_photograph0129

芬園花卉生產休憩園區

景點地址：台中市烏日區慶光路12-16號

開放時間：08:00-17:30

詳細介紹：http://bit.ly/3rArz3Z

南投︱九族文化村

每年的春季最期待的就是九族的櫻花祭，活動日期已公布一路從1月30日至3月7日為止，而且今年九族文化村與中央氣象局、農業試驗所利用科學方法聯合發表「台灣版櫻花最前線情報」，推算出最佳賞櫻期大約會落在2月12日至2月26日期間，擁有多達五千棵櫻花從2月中旬開始接力綻放，重頭戲則是全台第一的夜櫻景色，等著民眾們前來欣賞！

▲圖片來源：九族文化村

▲圖片來源：九族文化村

2021九族櫻花祭

景點地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

活動期間：2021/01/30-2021/03/07

詳細介紹：http://bit.ly/3tagZCJ

雲林︱草嶺櫻花季

雲林古坑的草嶺村從冬末到春季都有不同的花卉及樹種可以欣賞，而首屆草嶺櫻花季也將於2月12日在石壁風景區登場，草嶺的櫻花栽種已有數十年，沿著縣道149甲線上山沿途都可欣賞到粉嫩又飄逸的櫻花姿態，品種也十分多元有白花山櫻、山櫻花、富士櫻、八重櫻、寒櫻、紅粉佳人等不同種類的櫻花，目前預計首屆草嶺櫻花季盛開期將會剛好落在春節期間，有計畫過年走春的朋友，這裡也可以參考唷。

▲圖片來源：慢遊雲林FB

▲圖片來源：林務局

草嶺櫻花季

活動地點：石壁風景區

活動日期：2021/02/12-2021/03/07

詳細介紹：http://bit.ly/36UwHIC





延伸閱讀>>2021年2月全台各地推薦活動：櫻花季開跑、來場與龍貓的邂逅

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