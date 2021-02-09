賞櫻順遊日月潭！ 2021南投「九族文化村櫻花祭」周邊景點全攻略

Shelly@ReadyGo

台灣四大遊樂園「一三六九」之一的九族文化村位於南投日月潭，以台灣原住民文化為主題，打造歡樂多元的主題遊樂園，園區內有九族原住民文化博物館、歡樂世界、歐洲花園和日月潭纜車等四大旅遊主題園區，每年1月底的重頭戲九族櫻花祭更擁有「台灣最大賞櫻盛會」的美名，隨著粉紅浪潮席捲而來，安排一趟南投日月潭旅遊吧~

南投｜2021九族櫻花祭

九族文化村擁有日本櫻花協會認證，九族櫻花祭園內的花種相當豐富，每逢櫻花祭5000多棵櫻花樹相繼盛開，除了八重櫻、富士櫻、吉野櫻外，櫻花祭活動期間，九族打造了一條仿真度極高的日本街，展現日本櫻花祭特色，並提供浴衣出租，逛櫻花市集之餘還能觀賞櫻花祭的特別表演等，體驗濃濃的日式風情。

九族文化村地址｜南投縣魚池鄉金天巷45號

九族文化村營業時間｜平日09:00-17:00、假日09:00-17:30

圖/IG@alison5210

2021九族櫻花祭時間

2021九族櫻花祭(八重櫻、富士櫻)：2021/01/30 – 2021/03/07

臺灣第一夜櫻：2021/02/06 – 2021/03/07

九族櫻花祭台灣第一夜櫻延長開放項目與時間(2/6~3/7)

圖/IG@ken90629

◎設施開放時間：09:30開始陸續開放，依現場公告為準。

◎開放區域：櫻花大道以下(櫻花林、櫻花湖、西班牙海岸、歡樂世界、歐洲花園、九族纜車站左岸)。

◎部落區只開放至 17:00 止。

◎日月潭纜車、博幼車、水沙連小火車營業至 17:30。

◎九族纜車、UFO、金礦山至18:00(九族纜車17:30只下山不上山)。

◎其他遊樂設施延長至 19:00 止。

◎馬雅餐廳、漢堡店、速食區、西班牙餐廳、櫻花市集屋台延長至19:00。

◎《台灣第一夜櫻》開燈時間：平日17:30~19:30 (假日到20:00)。

2021九族櫻花祭花訊

八重櫻：2月上、下旬

吉野櫻：2月中旬

富士櫻：2月下旬

薰衣草：3月中旬、4月

圖/IG@puppy1014w

九族空中纜車

九族纜車，連結九族文化村歡樂世界和觀山樓二端，全長1000公尺，最高塔柱距地面40公尺，兼具賞景與運輸的功能。而日月潭纜車連結日月潭伊達邵與九族文化村，全長1877公尺，車程約10分鐘，是鳥瞰日月潭全景的最佳視野，車廂有一般和水晶透明車廂可以選擇，九族遊客都可以免費搭乘。

圖/IG@alison5210

南投｜九族文化村周邊景點

南投日月潭

搭九族文化村纜車就能抵達，南投日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊，日月潭的山景變化，一景一物皆渾然天成，日月潭的美，詩情畫意般令人流連忘返。踩著腳踏車沿著環湖公路遊覽日月潭景點，陪伴你的除了同行的旅人，還有清澈碧綠的湖水及群山環抱的景緻，日月潭的每分每秒都值得你造訪。

圖/IG@943alone

鳥居 TORII 喫茶食堂

因為疫情今年沒辦法到日本沒關係！南投埔里的「鳥居 Torii 喫茶食堂」除了可以品嚐美食、還可以體驗浴衣，經典的鳥居、手水舍也不放過，濃濃的日本味真的讓人以為來到日本啦！趕快來這裡拍照過過癮~

圖/IG@ling_ling0420

地址｜南投縣埔里鎮公誠路86號

紙教堂

走進紙教堂，感受到低調的樸實，原來柔軟的紙也能化作堅韌撐起整座教堂，如同人們在面臨災害之後更堅韌的生命力。整座教堂不大，由58根紙管支撐教堂本體，陽光透過紙所照進來的光線變得溫柔，讓人默默的沉靜去感受教堂的魔力，夜晚則是能看見那透光的天幕，瞬間營造出柔和且神聖的氛圍，別有一番風味呢！

圖/IG@chianaomi

圖/IG@joujou0922

地址｜南投縣埔里鎮桃米巷52-12號

三育基督學院

擁有52公頃遼闊的校區，四周被群山包圍著，一望無際的茵茵草地與幽靜的林蔭大道是此處最美的景色，除了翠綠的自然景色外，日式木造建築搭配一層一層的階梯的行政中心是熱門打卡地標，晚上在什麼光害的大草坪上觀賞星空更是舒服又清幽。

圖/IG@plant_hui

圖/IG@qiuung

地址｜南投縣魚池鄉瓊文巷39號

延伸閱讀>>精選！南投埔里吃透透，超高CP值美食、伴手禮選項大公開

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

｜櫻花專題｜

2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」