快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賞櫻順遊日月潭！ 2021南投「九族文化村櫻花祭」周邊景點全攻略

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
組圖/IG@943alone、IG@ken90629、IG@anniechiien
組圖/IG@943alone、IG@ken90629、IG@anniechiien

Shelly@ReadyGo

台灣四大遊樂園「一三六九」之一的九族文化村位於南投日月潭，以台灣原住民文化為主題，打造歡樂多元的主題遊樂園，園區內有九族原住民文化博物館、歡樂世界、歐洲花園和日月潭纜車等四大旅遊主題園區，每年1月底的重頭戲九族櫻花祭更擁有「台灣最大賞櫻盛會」的美名，隨著粉紅浪潮席捲而來，安排一趟南投日月潭旅遊吧~

南投｜2021九族櫻花祭

九族文化村擁有日本櫻花協會認證，九族櫻花祭園內的花種相當豐富，每逢櫻花祭5000多棵櫻花樹相繼盛開，除了八重櫻、富士櫻、吉野櫻外，櫻花祭活動期間，九族打造了一條仿真度極高的日本街，展現日本櫻花祭特色，並提供浴衣出租，逛櫻花市集之餘還能觀賞櫻花祭的特別表演等，體驗濃濃的日式風情。

九族文化村地址｜南投縣魚池鄉金天巷45號

九族文化村營業時間｜平日09:00-17:00、假日09:00-17:30

圖/IG@alison5210
圖/IG@alison5210

2021九族櫻花祭時間

2021九族櫻花祭(八重櫻、富士櫻)：2021/01/30 – 2021/03/07

臺灣第一夜櫻：2021/02/06 – 2021/03/07

九族櫻花祭台灣第一夜櫻延長開放項目與時間(2/6~3/7)

圖/IG@ken90629
圖/IG@ken90629

◎設施開放時間：09:30開始陸續開放，依現場公告為準。

◎開放區域：櫻花大道以下(櫻花林、櫻花湖、西班牙海岸、歡樂世界、歐洲花園、九族纜車站左岸)。

◎部落區只開放至 17:00 止。

◎日月潭纜車、博幼車、水沙連小火車營業至 17:30。

◎九族纜車、UFO、金礦山至18:00(九族纜車17:30只下山不上山)。

◎其他遊樂設施延長至 19:00 止。

◎馬雅餐廳、漢堡店、速食區、西班牙餐廳、櫻花市集屋台延長至19:00。

◎《台灣第一夜櫻》開燈時間：平日17:30~19:30 (假日到20:00)。

2021九族櫻花祭花訊

八重櫻：2月上、下旬

吉野櫻：2月中旬

富士櫻：2月下旬

薰衣草：3月中旬、4月

圖/IG@puppy1014w
圖/IG@puppy1014w

九族空中纜車

九族纜車，連結九族文化村歡樂世界和觀山樓二端，全長1000公尺，最高塔柱距地面40公尺，兼具賞景與運輸的功能。而日月潭纜車連結日月潭伊達邵與九族文化村，全長1877公尺，車程約10分鐘，是鳥瞰日月潭全景的最佳視野，車廂有一般和水晶透明車廂可以選擇，九族遊客都可以免費搭乘。

圖/IG@alison5210
圖/IG@alison5210

南投｜九族文化村周邊景點

南投日月潭

搭九族文化村纜車就能抵達，南投日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊，日月潭的山景變化，一景一物皆渾然天成，日月潭的美，詩情畫意般令人流連忘返。踩著腳踏車沿著環湖公路遊覽日月潭景點，陪伴你的除了同行的旅人，還有清澈碧綠的湖水及群山環抱的景緻，日月潭的每分每秒都值得你造訪。

圖/IG@943alone
圖/IG@943alone

鳥居 TORII 喫茶食堂

因為疫情今年沒辦法到日本沒關係！南投埔里的「鳥居 Torii 喫茶食堂」除了可以品嚐美食、還可以體驗浴衣，經典的鳥居、手水舍也不放過，濃濃的日本味真的讓人以為來到日本啦！趕快來這裡拍照過過癮~

圖/IG@ling_ling0420
圖/IG@ling_ling0420

地址｜南投縣埔里鎮公誠路86號

紙教堂

走進紙教堂，感受到低調的樸實，原來柔軟的紙也能化作堅韌撐起整座教堂，如同人們在面臨災害之後更堅韌的生命力。整座教堂不大，由58根紙管支撐教堂本體，陽光透過紙所照進來的光線變得溫柔，讓人默默的沉靜去感受教堂的魔力，夜晚則是能看見那透光的天幕，瞬間營造出柔和且神聖的氛圍，別有一番風味呢！

圖/IG@chianaomi
圖/IG@chianaomi

圖/IG@joujou0922
圖/IG@joujou0922

地址｜南投縣埔里鎮桃米巷52-12號

三育基督學院

擁有52公頃遼闊的校區，四周被群山包圍著，一望無際的茵茵草地與幽靜的林蔭大道是此處最美的景色，除了翠綠的自然景色外，日式木造建築搭配一層一層的階梯的行政中心是熱門打卡地標，晚上在什麼光害的大草坪上觀賞星空更是舒服又清幽。

圖/IG@plant_hui
圖/IG@plant_hui

圖/IG@qiuung
圖/IG@qiuung

地址｜南投縣魚池鄉瓊文巷39號

延伸閱讀>>精選！南投埔里吃透透，超高CP值美食、伴手禮選項大公開

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

｜櫻花專題｜

2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

日月潭 纜車 市集

延伸閱讀

1遊客到屏東霧台賞櫻猝死 警呼籲上山注意安全

佛心4人慨捐1100萬元 南投縣1次獲贈3輛救護車

爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍

南投社大調查古橋 發掘「摸乳橋」藏警世故事

相關新聞

賞櫻順遊日月潭！ 2021南投「九族文化村櫻花祭」周邊景點全攻略

台灣四大遊樂園「一三六九」之一的九族文化村位於南投日月潭，以台灣原住民文化為主題，打造歡樂多元的主題遊樂園，園區內有九族原住民文化博物館、歡樂世界、歐洲花園和日月潭纜車等四大旅遊主題園區，每年1月底的重頭戲九族櫻花祭更擁有「台灣最大賞櫻盛會」的美名，隨著粉紅浪潮席捲而來，安排一趟南投日月潭旅遊吧~

北部賞櫻仙境！ 汐止「康誥坑溪」在市區就能賞櫻　加碼櫻花地圖&花況即時報

udn走跳旅遊／佛手問路 浪漫的粉色櫻花季是佛手的最愛，女孩們應該都無法抵抗這粉色魅力！ 佛手這次趁難得沒下雨的好天氣，到訪汐止的康誥坑溪賞櫻花，這裡有著「北部的賞櫻仙境」美名。

山坡嫣紅爆開！ 「新社櫻花林」花團錦簇卻未見人潮，把握機會快去賞櫻

udn走跳旅遊／Jason's Life 台中新社櫻花已經偷偷綻放了，而且是大綻放，好幾區已經都盛開，形成一片抹紅。意外的，今年好像很少人報櫻花花況，人潮特少！趕快趁天氣好，去新社一趟，保證收穫

宜蘭賞櫻秘境！ 1800棵冬山「粉紅枝垂櫻」盛開 垂櫻隧道預計新年最美

宜蘭最新賞櫻秘境必追！ 在宜蘭冬山「安農溪分洪堰風景區」附近，距離羅東運動公園只要六分鐘車程，出現台灣少見的枝垂櫻，1800多棵樹枝垂下的櫻花形成櫻花隧道，宛如粉紅瀑布般超夢幻！ 你絕對意想

2021百櫻盛開！新北賞櫻景點「三峽大熊櫻花林」粉嫩登場 花期持續至四月

三峽大熊櫻花林的三色寒櫻在一月初就迫不及待登場，原名叫熊空櫻花林，是一處以賞櫻為主的觀光農場，農場裡種植了7種櫻花樹，整個花期可以從一月一直到四月中左右，整個春天都可以看到百櫻盛開的美景。

賞櫻正是時候！ 陽明山櫻花季一路賞到4月 山櫻花率先登場

陽明山花季每年都由山櫻花揭開序幕，1月到4月間，陽明山的仰德大道沿途、前山公園、後山公園等地，將幻化為花花世界。可以觀賞的櫻花品種包括：台灣原生種的緋寒櫻(山櫻花)、昭和櫻、八重櫻、吉野櫻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。