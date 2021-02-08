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2021百櫻盛開！新北賞櫻景點「三峽大熊櫻花林」粉嫩登場 花期持續至四月

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @emily56902；圖 / IG @_a.raw_
圖 / IG @emily56902；圖 / IG @_a.raw_

Shan@ReadyGo

三峽大熊櫻花林的三色寒櫻在一月初就迫不及待登場，原名叫熊空櫻花林，是一處以賞櫻為主的觀光農場，農場裡種植了7種櫻花樹，整個花期可以從一月一直到四月中左右，整個春天都可以看到百櫻盛開的美景。

圖 / IG @emily56902
圖 / IG @emily56902

受上一波寒流影響，三色寒櫻開花時間較去年晚，但在近日氣溫回升的情況下，第一區的寒櫻已經開始綻放；三色寒櫻約有8000株，可讓遊客欣賞到2月初，貼心的農場主人擔心遊客安危，在地板鋪上地毯防止天雨路滑。

圖 / IG @lulu790419
圖 / IG @lulu790419

園區內沒有餐廳，路邊有零星的攤販，但也沒有禁止遊客帶外食，不妨就戴上野餐墊，做點輕食上山賞櫻野餐去！

圖 / IG @_a.raw_
圖 / IG @_a.raw_

櫻花品種及開花時間：

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

交通

開車：從台北方向來，下安坑交流道；從三峽方向來，則下三鶯交流道。建議可導航＂三峽大熊櫻花林＂沿路皆有＂大熊櫻花林＂指標

公車：沒有公車到大熊櫻花林！

包車：至三峽、永寧捷運站包計程車上山賞花

三峽大熊櫻花林

營業時間：110/1/1-4/15 早上7:00至下午5:00(過年期間正常開放)

入園票價：不分平假日每人100元，幼稚園以下免費

地址：新北市三峽區竹崙路228號

延伸閱讀>>從早吃到晚！除了三峽老街之外的必吃美食 TOP 9

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野餐 賞櫻 三峽老街

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