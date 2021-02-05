2處「粉紅桃花源」免費拍！山林整排櫻花滿開炸裂，除了阿本還有苗栗秘境

2月全台吹起粉紅風暴，近日攝影好手飛翔在天際挖掘了一處隱身南投水里的粉色秘境，人煙稀少且櫻花滿開的美照公開後，立馬成為最新搶拍夯點，並全新推出交通管制時間。而日前位於苗栗蓮台山的花海也已染粉整座山頭，今天就為大家一併介紹這2處免費入園的「粉紅桃花源」，趕快把握近期好天氣及花況出發拍一波吧！

南投水里：阿本農場

阿本農場。圖／IG@killer612060授權

這處鄰近南投水里鄉郡坑伯公廟的粉嫩國度，為2021極隱秘的私人賞櫻景點，隨處都是爆開的櫻花，前陣子曝光後引發朝聖潮。園主大方開放民眾免費參觀，尤其步道被綻放的櫻花樹化作粉紅版本的綠蔭，美如仙境，讓人快門按不停，隨拍隨美。要注意的是上山道路小且單向通車，會車不易，所幸假日08:00起將採交通管制，每半小時開放上下通行，改善民眾賞花之路。整體而言機車較為方便，但花控們記得斟酌開車技術斟酌前往。

阿本農場。圖／網友蕭錦堂授權 阿本農場。圖／IG@killer612060授權

座標：23.745854,120.870930

苗栗獅潭：蓮台山妙音淨苑

蓮台山妙音淨苑。圖／IG@killer612060授權

若擔心阿本農場的路況，轉戰苗栗獅潭亦是好選擇！除了協雲宮「廟宇櫻花谷」，附近的「蓮台山妙音淨苑」也已積極盛放中，綠中帶粉的遼闊群山視野美不勝收，還可搭配淺色系建築美拍，豐富場景構圖。提醒大家廟方僅開放假日，別忘了提前調整行程以免撲空喔！

蓮台山妙音淨苑。圖／IG@killer612060授權

地址：苗栗縣獅潭鄉竹木村大興窩20之6號

開放時間：假日限定07:00–18:00

延伸閱讀：

．2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

．苗栗「廟宇櫻花谷」粉炸！隱身山林的櫻花步道 夢幻美照必拍

．秒飛京都！新店咖啡廳「綠河」試營運狂洗版IG 日本街頭景色+旋轉樓梯超好拍