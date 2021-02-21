北部賞櫻地！「花園新城吉野櫻 + 烏來粉嫩花海」回顧　公共交通就能到

花園新城介紹（拍攝日2021/1/31）

有人從直潭山步道走入花園新城，但我建議也可以坐公車來賞櫻哦。今年北部櫻花滿開令人措手不及，我朋友說在平地的梅花都開了，通常平地梅花不常綻放，因為與今年氣侯「冷得快、雨量少」有關。

1/31（週日）我很想拍拍櫻花，剛好看到新聞提到「花園新城」有花可看，我就趕緊出發，沒想到現場真的是一片吉野櫻大爆發，不過這裡是柏油路，建議大家早上愈早來愈好，中午前趕快離開，以免車流變多，影響彼此的安全。

交通方式

請在「捷運景安站、大坪林站」坐上「綠3」公車，就能在半小時左右抵達「花園新城一」，然後再逆時針走下坡，二分就能到達花園新城社區的入口，吉野櫻都集中在此處。 如果逛完要回去市區請在花園新城看板下方「伸丈橋」搭綠3公車下山。若要繼續前往烏來，請在看板下方過馬路到對面候車亭坐上849公車，即可在20分內到達烏來。

為什麼我不建議大家坐「849公車」來花園新城呢？因為這台849公車都是載烏來旅客居多，相信大家早上七點在捷運新店總站想排隊上車也很難排到。所以嘍，坐綠3的好處是不僅人少，班次也相對比較多。

↓一整排大約50公尺的吉野櫻，種植在路旁，已滿開。

櫻花攝影教學重點

↓井字構圖不一定要將主題（左上角的櫻花團）完全對到井字線的（紅）點上。

↓有沒有拍出來很美呀？

↓櫻花太多，請只挑一小撮來拍即可簡化主題，但背景儘量要有別的櫻花搭襯才不會單調。

背景請勿出現亮白色的天空，以免觀看者不舒服。

↓手機離櫻花愈近，淺景深就愈明顯。

↓背景若能以深色，像山坡或樹這類深綠色的背景來搭襯櫻花，會更讚哦。

↓單眼相機可用28~300mm這類的變焦鏡，就能輕鬆拍出淺景深強化主題。

好康分享/攝影教學、免費櫻花照片

手機常見井字、三分構圖技巧，也在影片中介紹給大家。用手機拍攝近物，其實可以輕鬆營造出「淺景深」的效果。由於我也是 Pixabay 的攝影師，所以歡迎大家免費下載參考：

烏來花況

↓烏來老街瀑布區，也就是烏來小火車的尾巴，有種了五株左右的山櫻花，已有一株滿開，其它未開。

↓這裡很多美食，像各種奇特的山蔬野菜，我都沒看過哩。

↓ 聆聽悅耳的大自然溪流聲，為自己洗去負能量。

↓烏來小火車50元也不貴。

↓ 老街有店貓給人擼，很療癒。

陽明山花況簡介

花卉試驗中心、花鐘開了很多山櫻花，但我沒進去看，只有坐公車經過而已。 平等里菁山街櫻花早已滿開，但人潮太多，不建議大家去，我這週六1/30的早上7:20，就已先到劍潭站試看看能不能坐上公車，但由於排隊人潮太多以致於坐不上紅5/小19/303區間車，太誇張了。後來看到小15比較少人坐，我只好坐這台公車去冷水坑，沒想到發現另一片新天地「冷擎步道」，這條步道設計很讚，只要晴天就會很好走，走到擎天崗1.6公里也才一小時左右就能到達，滿方便的。不過我先不ＰＯ上來，以免離題。

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