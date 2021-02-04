賞櫻秘境再+1！桃園「秀才步道」滿山櫻花，融合芒草成「粉金花海」好吸睛
櫻花季各地開跑，也成為近期許多遊客追逐的旅遊景點，桃園楊梅有一處名為「秀才登山步道」的景點，雖然並非知名的賞櫻景點，但號稱擁有被櫻花佈滿的山谷，還有融合金黃芒草的層次感，形成特殊的「粉金花海」，讓人為之著迷，許多網友也紛紛搶拍打卡，現在也免費參觀，快揪團快衝。
「秀才登山步道」位於楊梅秀才里，過去還有「秀才窩」之稱，全程平緩好走僅有2.6公里，附近還有公有翠綠茶園與壯闊梯田景色，再加上金黃色的芒草點綴，搭配好天氣的陽光明媚，彷彿來到人間仙境，尤其此時適逢櫻花盛開期，很適合與親朋好友規劃半日遊。
不過值得注意的是，多數前往打卡美拍的網友紛紛表示前往步道前的道路比較蜿蜒狹窄，並非開車好走的車程，因此，若容易暈車現象的民眾，建議可以選擇坐前座或準備暈車藥。最後，花期預計到月底，盡請把握花況上山「賞櫻」囉！
「秀才登山步道」櫻花
地址：桃園市楊梅區秀才路845巷（靠近天德堂後方）
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