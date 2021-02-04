山櫻八重櫻將滿開！ 新店賞櫻好去處「花園新城、屈尺公園」一次插旗

又到了賞櫻的季節了！新北市新店往烏來風景區的路上，最著名的賞櫻地點莫過於花園新城，離花園新城約莫10分鐘左右還有屈尺公園，兩者距離不遠，建議可以一次插旗。

新店沿著新烏路，前往烏來的路上，路邊就可以看到花園新城的路口。在社區的路口處短短數十公尺有一整排的櫻花，主要以山櫻花和八重櫻兩種品種，開滿時真的很美，也成為前往烏來的中繼休憩站，不論是開車或是騎腳踏車的朋友，都會相繼停下拿起相機紀錄這一刻。

位在新店櫻花街上的屈尺公園又稱做櫻花公園，在這有數十顆的山櫻花，公園不大，人潮也不多，不用人擠人的賞櫻。

花園新城

地址：新北市新店區花園一路一段2號

屈尺公園

地址：新北市新店區新烏路二段櫻花街

文章來源：雯雯的玩樂地圖 FB：雯雯的玩樂地圖

｜櫻花專題｜

2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」