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今年的隙頂很驚艷！ 「隙頂河津櫻花園」盛開 嘉義阿里山公路必追賞櫻新境
udn走跳旅遊／布魯
阿里山公路沿線又有賞櫻新境了，在大家還在衝一波波的梅花時，樟樹湖的櫻王與隙頂的河津櫻，不讓梅花專美於早春之際，也相繼滿開了。
隙頂河津櫻花園位於阿里山公路53K隙頂觀景台下方，約有50棵河津櫻，樹齡雖然不大，數量雖然不多，但經過幾年的鴨子划水，今年忽然盛開，也令人驚艷。隙頂後續還有54.4K的昭和櫻園預期在3月盛開，今年春天的隙頂大概會很莎庫拉。
隙頂觀景台與停車場
阿里山公路旁的隙頂意象，就是觀景台的入口。
觀景台下方新建一座停車場及休息涼亭，旁邊就是櫻花園。
觀景台上就有數棵盛開的河津櫻。
隙頂觀景台下的河津櫻，樹齡雖然不大，一起盛開還是很可觀。
河津櫻是大島櫻和緋寒櫻的交配種，花期和緋寒櫻接近，今年比緋寒櫻更早盛開。
二延平步道入口河津櫻園
二延平步道入口有一座小河津櫻園，是台日交流的結晶，目前也在盛開中。
隙頂觀景台
交通資料：隙頂觀景台在阿里山公路53K處，路邊可停車，或於53.3K右轉下隙頂停車場，停車場與觀景台間即隙頂河津櫻花園。搭公車可於鞍頂站下車，站牌後即二延平步道口河津櫻園。
｜櫻花專題｜
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