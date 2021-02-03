最新花況！ 新北賞櫻勝地「天元宮櫻花季」粉紅櫻花林滿開、賞櫻還能看海
udn走跳旅遊／大海愛上藍天旅遊日記分享
粉紅風暴來襲~今年不知道是不是異常的冷，櫻花開的特別美，現在正是賞櫻的最佳時刻，到處都是盛開的櫻花，我們第一次到天元宮後山看櫻花，才知道原來後面還這麼廣，還可以看海，有藍天、白雲、綠地、天山池、加滿山滿谷粉紅櫻花林，美極了，找個好天氣上山來賞花吧～
來天元宮後山，近距離感受被櫻花包圍的感覺～
每個人到處都忍不住停下來欣賞拍照
這裡的櫻花樹數量眾多，又在半山腰面海，除了可以欣賞櫻花，還可以看海，真是雙重享受～
藍天下的櫻花超亮眼的～
到處都是最佳的景觀座位
我們很幸運還遇到有人發平安符，祈禱今年平安！建康！順利！
沿途都有指標－賞櫻路線，不用怕找不到路，從這裡開始進入櫻花林。
2021/1/30最新花況分享
從這個角度可以將天元宮、櫻花、海景同時入鏡，是最佳的美拍景點。
這個周末天氣異常的好，是最佳的賞花時機。
在天元宮後山到處都是滿開的櫻花，不會焗限一個地方，可以避開人群，靜靜的欣賞櫻花，是新北最佳的賞櫻盛地
天山池這裡有山有水還有季節限定櫻花之美～
可以環繞後山從各種角度欣賞天元宮櫻花之美～
院方提醒，因假日人潮較多，除拍照外還是需全程戴口罩賞花。
我們走到最上面，有個居高點平台可以從高處賞花，是最佳的賞花秘境
從高處欣賞，好像置身於櫻花林中超夢幻的～
淡水天元宮後山種植上百棵三色櫻
現在是櫻花滿開最美的時刻 ，喜歡的朋友要把握時間前來欣賞，花可是不等人的喔～
天元宮
新北市淡水區北新路三段36號
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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