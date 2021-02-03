內湖「樂活公園櫻花季」接力盛開至4月！　搭捷運文湖線就能輕鬆賞夜櫻

中部的櫻花大多是由山櫻花先開始開，北部的則是由寒櫻打先鋒，陽明山平菁街42巷、淡水三元宮和東湖樂活公園都是，考慮到交通問題，我們選擇搭捷運就可以到的東湖樂活公園，目前花開約六成，還有福爾摩沙櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻等不同品種會接續開花。

東湖樂活公園怎麼去

首先搭捷運文湖線在東湖站下車。

要去東湖樂活公園要從3號出口前往。

出捷運後從臺北市立圖書館東湖分館旁邊巷子進入，到臺北市立圖書館東湖分館右轉五分街。

五分街是東湖的傳統市場，邊走邊逛市場也蠻有趣，走到底接到東湖路160巷左轉，過東湖路就會看到樂活公園了，就在東湖郵局的對面，步行時間大約10分鐘。

東湖樂活公園

東湖樂活公園原本是停車場，於民國99年開闢為現今之公園。

在相關單位及熱心志工的努力之下，內湖內溝溪沿岸種植了長達3公里，包括寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等30餘種、約2千5百顆的櫻花，每年約從一月中一路開花至四月中。

還有台北少見的夜櫻季，讓不能出國的大家也能輕鬆享受搭捷運賞夜櫻的樂趣。

東湖樂活公園相鄰住宅區，在城市裡賞櫻是件很幸福的事，就像去日本韓國賞櫻，其實櫻花大多種在河堤旁，綿延好幾公里，或是城市的公園裡，櫻花盛開時大家就在櫻花樹下野餐。

東湖樂活公園的櫻花就種在北溝岸溪的河堤斜坡上，從公園就可以輕易地賞櫻拍照。

天氣好加上櫻花盛開，吸引很多人來拍照。

也吸引很多蜜蜂出來忙做工，到處都是嗡嗡嗡的聲音。

由於櫻花是種在下方河堤斜坡，除了可以往上拍，也有機會從櫻花上面往下拍，不需要空拍機。

當然要近拍也變得非常容易。

只是假日加上天氣好，想拍空景很難，只能自己取角度往上或往下拍。

已經二年不能出國賞櫻的大家是否也和農夫一樣想念日本韓國的櫻花。

這是走到下面河岸旁步道由下往上拍的櫻花，搭配藍天很好看。

如果不趕時間，可以順著河岸旁步道往上游走，內溝溪沿岸長達3公里，種植了包括寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等30餘種、約2千5百顆的櫻花。

第二區是種植八重櫻，預估應該過年期間就會開花，目前都還是花苞，根據建議，從下游樂活往上游五分埤走，到處都是美景，賞櫻請靠內溝溪右側跟著大家往上游走，全程戴著口罩，保持安全距離。

農夫因為下午還要趕回台中接小孩，走到第二區就回頭了，有機會過年期間再過來賞櫻。

除了櫻花，樂活公園還布置了一些拍照場景可以讓遊客打卡拍照，也有廣播提醒大家全程戴上口罩。

如果有帶小朋友來，樂活公園也有遊樂設施和草地讓小朋友玩，或是準備個野餐墊來野餐也不錯，如果覺得志工開天闢地，用十幾年的青春歲月打造東湖櫻花林很辛苦，賞花完後可以到樂活公園對面的豆漿大王贊助內溝溪綠美化協會。

還有人帶穿著和服的娃娃來拍照，果然非常日式風，和櫻花超級搭。

內湖樂活公園櫻花季

位置：台北市內湖區康樂街61巷15弄(東湖郵局對面)

交通指引

捷運：文湖線東湖站3號出口

搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、紅2等至東湖國小站，步行約3分鐘。

搭乘公車53、281、287、630、646、小1、棕19、藍12、藍51、內湖幹線等至東湖國小或東湖社區站，步行約3分鐘。

最新花況可以看東湖櫻花林粉絲頁

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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