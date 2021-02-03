櫻花紛飛時！「台北8處賞櫻地＋推薦住宿」完整情報懶人包

每年的櫻花祭是眾所注目的好戲～想要欣賞鋪天蓋地紛飛飄落的櫻花嗎？不用遠渡重洋到日本，在台北就可以欣賞到櫻花紛飛的浪漫景象！小編幫大家整理了台北幾大熱門賞櫻地點及推薦住宿清單，一起穿梭在繽紛的櫻木花道中吧！

陽明山國家公園

陽明山國家公園。 圖／shutterstock

說到賞花絕對不能忘掉陽明山！有「台北後花園」之稱的陽明山，一年四季都可以欣賞到不同的風景，每年二月舉辦的陽明山花季，更是吸引了無數旅客上山走春。陽明山大約種植了160多株櫻花，以陽明公園、花卉試驗中心為主要景點，集結八重櫻、昭和櫻、吉野櫻及杜鵑花，為春天帶來柔美的色彩，一定不能錯過這樣的美景！

小編提醒：實體活動因應疫情全部取消，並以交通管制、旅遊警示等方式控管上山賞花的人流。

花期：

【八重櫻】2月上旬～2月中

【昭和櫻】2月中旬～2月下旬

【吉野櫻】3月上旬～3月中

賞櫻地點：北投區湖山路二段、中興路、陽金公路

交通：

1. 於「捷運劍潭站」搭乘公車紅5

2. 於「捷運北投站」搭乘公車小9或230

3. 於「台北車站北二門」搭乘公車260

陽明山平菁街42巷

陽明山平菁街42巷。 圖／Flickr

超級有名氣的賞櫻勝地「平菁街42巷」，名字聽起來就好像是偶像劇中地場景一般，當櫻花盛開時，連綿不斷地櫻花鋪天蓋地在寧靜的巷弄中綻放，穿梭在其中完全就是在演偶像劇阿！連小編都怦然心動了~所以「平菁街42巷」年年都會吸引許多情侶去約會呢！

花期：1月中旬～2月中旬

地點：臺北市士林區平菁街42巷

交通：

1. 於「捷運劍潭站」搭乘公車303至「倫仔尾站」

2. 於劍潭站公共運輸處有提供士林往返陽明山共乘計程車服務

推薦附近住宿－陽明山天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店。 圖／agoda

價位參考：雙人房$5,500/晚起

民宿特色：

1. 偶像劇「再說一次我愛你」取景的超美渡假酒店

2. 青山綠水雲霧繚繞的一等一的風景

3. 五星級的貼心高檔服務，事先預約會備妥嬰兒用品

4. Agoda訂房網評價8.0/10

北投復興三路

北投復興三路。 圖／IG, little.xeno

曾因舉辦賞夜櫻活動而超級出名的賞櫻勝地「北投復興三路」，雖然因為交通管制而無法續辦賞夜櫻，但是仍然是相當熱門的賞櫻景點！300多株櫻花樹沿著道路兩側蔓延，每到櫻花季，就會形成長達200公尺的「櫻花隧道」，每年總會吸引大批遊客前往朝聖。到「北投復興三路」賞櫻時，也可以順便去附近的鳳梨宅聚落，看看可愛的鳳梨景觀涼亭唷！

花期：2月～3月

地點：台北市北投區復興三路

交通：於「捷運北投站」搭乘公車小6直達「復興三路」

推薦附近住宿－北投鳳凰閣溫泉飯店

北投鳳凰閣溫泉飯店。 圖／agoda

價位參考：雙人房$2,200/晚起

民宿特色：

1. 小資背包客TOP1首選

2. 清朝末代皇帝溥儀所賜，歷史悠久

3. 許多家電視台節目都曾到這裡取景

4. Agoda訂房網評價8.2/10

淡水無極天元宮

淡水無極天元宮。 圖／Flickr

每年都吸引大量人潮的淡水無極天元宮，雄偉的建築依山面海，在成群的櫻花樹襯托下，更顯壯麗。夜晚時天元宮會點上幻彩燈光，精雕細琢的細節在燈光的照射下十分耀眼，而暈上一層光輝的櫻花則更迷人了。如果有空閒，不妨安排午後到傍晚的行程，在天元宮看著景致隨天色漸漸轉變，捕捉櫻花風情萬種的面貌吧！

小編提醒：因應疫情嚴峻，賞櫻專車今年停駛並進行人流管制。鼓勵民眾於「賞花快報」或「櫻花稼期」線上賞花，定期更新花況。

花期：

【後山三色櫻】1月底～2月中旬

【天壇周圍吉野櫻】3月中旬～4月底

地點：新北市三芝區大坑溪三生步道

交通：

1. 於「捷運淡水站」搭乘淡水客運往北新庄線至「天元宮站」

2. 搭乘淡水輕軌至「淡金北新」轉搭866、875、876、877、893、F103至「天元宮站」

滬尾櫻花大道

滬尾櫻花大道。 圖／IG, brrichardchou

位於北四路樹林口、全長約三公里的滬尾櫻花步道，遠遠的可以看見大屯山，到了櫻花盛開的時期，整條路上就像披了一條長長的粉紅圍巾，視覺上相當享受！而大道可以連接到淡水天元無極宮，兩個熱門賞櫻景點一次滿足！不過雨季會影響櫻花開放的速度，可以把握二月的時候，較有機會看到盛放的櫻花美景喔~

花期：2月中～3月初

地點：新北市淡水區滬尾櫻花大道

交通：

1. 於「捷運淡水站」搭乘1號免費巴士至「樹林口站」

2. 搭乘淡水輕軌至「淡金鄧公」後，步行約5分鐘

推薦附近住宿－淡水歐朋侖旅店

淡水歐朋侖旅店。 圖／agoda

價位參考：雙人房$2,200/晚起

民宿特色：

1. 房內有大片玻璃窗一覽淡水沿岸的風光

2. 鄰近淡水老街，距離淡水熱門景點都相當方便

3. 簡約精品的風格，高cp值！

4. Agoda訂房網評價9.4/10

三芝三生步道

三芝三生步道。 圖／IG, tina0933

位於新北市的三芝區的三生步道，長達一公里，有超過兩百多株櫻花，一月起到四月便瀰漫著唯美氣氛；小橋旁簇擁著粉嫩的櫻花，晴天時澄澈的藍天、綠地、湖水與片片淡粉構成美麗的畫面，讓人拍照興致大漲！一旁也不時有三合社區舉辦的小市集，販賣農製產品，走春景點不來三芝三生步道，還去哪呢？

花期：3月中～3月底

地址：新北市三芝區大坑溪三生步道

交通：於「捷運淡水站」搭乘公車862、863、867至「新庄子站」

推薦附近住宿－新北三芝虹橋民宿

新北三芝虹橋民宿。 圖／agoda

價位參考：雙人房$1,600/晚起

民宿特色：

1. 閒情逸致的鄉村style、庭園式咖啡與輕食的下午茶

2. 擁有山林景觀或河岸風光的景致

3. 提供班車接送服務

4. Agoda訂房網評價9.2/10

金瓜石黃金博物館

金瓜石黃金博物館。 圖／Flickr

金瓜石黃金博物館坐擁絕佳視野，不僅可以飽覽九份、金瓜石的景觀，半山腰上的吉野櫻、山櫻花到了二月初就會接連綻放，博物館外的櫻花林相當茂密；而正值花期的杜鵑也來湊熱鬧，美景十分壯觀。春天時節去九份不只可以吃芋圓、逛老街，還能感受到春意滿滿的浪漫氛圍~

花期：3月～4月

地點：新北市瑞芳區金瓜石金光路8號

交通：

1. 於「瑞芳火車站」轉搭基隆客運788至「金瓜石站」

2. 於「捷運忠孝復興站」搭乘基隆客運1062至「金瓜石站」

門票：黃金博物館園區全票80元

開放時間：平日9:30~17:00、假日9:30－18:00（每月第一個星期一休館）

推薦附近住宿－九份多桑的店民宿

九份多桑的店民宿。 圖／agoda

價位參考：雙人房$1,300/晚起

民宿特色：

1. 由宿舍改建的日式溫馨風格住宿

2. 親切的服務（代收包裹或叫車也可以）、豐盛的中式早餐

3. 充滿Hello kitty擺設的房型

4. Agoda訂房網評價8.9/10

東湖樂活公園

東湖樂活公園。 圖／IG, the.shan.shan33

沿著內溝溪漫步在這長達三公里的賞櫻步道，欣賞寒櫻、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻等各種櫻花，晚上前來欣賞更是美麗，整條步道打上炫彩迷人的燈光，再配上粉嫩的櫻花，超級浪漫！雖然露天電影院以及「樂活夜櫻季」的市集、闖關遊戲等活動取消了，但綻放櫻花的美景仍值得你來！

小編提醒：實體活動因應疫情全部取消，並以交通管制、旅遊警示等方式控管人流。

花期：2月～3月初

地點：台北市內湖區康樂街61巷（內湖樂活公園）

交通：

1. 於「捷運東湖站」3號出口，步行約12分鐘

2. 搭公車281至「東湖社區站」後，步行約2分鐘

夜櫻點燈時間：17:30-21:00

推薦優質住宿－台北漫步1948旅店

台北漫步1948旅店。 圖／agoda

價位參考：雙人房$1,600/晚起

民宿特色：

1. 價格便宜！房間舒適乾淨

2. 交通方便！距台北車站步行5分鐘

3. 房間種類多，單人到多人皆適合入住

4. Agoda訂房網評價9.2/10

台北熱門賞櫻勝地主要在陽明山和北投，但除了這兩個地方，其實還有很多地方都會有櫻花出沒！看完以上介紹，相信大家都已寫好筆記，準備去台北的郊外走走、感受春天的氣息了！

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