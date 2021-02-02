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苗栗「廟宇櫻花谷」粉炸！隱身山林的櫻花步道 夢幻美照必拍
花控號外，北部櫻花旋風吹到苗栗囉！2月各地櫻花漸漸盛放，而苗栗半山腰上也有一處內行人心目中的秘境，山谷被染上大片粉紅，目前花開超過6成，搭配寺廟景觀，成為美拍最佳朝聖地。
這處景點為座落在公館鄉和獅潭鄉交界處的協雲宮，滿滿山櫻花環繞依山而建的廟宇，形成絕美「櫻花谷」，唯美指數大爆棚。而這裡人氣最高的必拍亮點正是櫻花步道，沿路的木造圍欄外探出茁壯成長的櫻花，抓好角度還能將協雲宮一併入鏡，打造粉嫩的宮廟美景。
這裡人潮比起櫻花夯點來得少，可以自在賞櫻，道路斜坡處亦種滿粉系櫻花，站在花樹下近看遠觀都浪漫。若到廟前廣場，還能俯瞰整座櫻花停車場，一覽夢幻景致，苗栗人把握絕佳花況出發去！
協雲宮
地址：苗栗縣獅潭鄉新豐村八角坑34號
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