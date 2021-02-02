在家掌握即時花況！ udn旅遊ｘFunliday「2021全台追櫻地圖」正式上線

2月迎來浪漫櫻花季，全球賞櫻地皆開始吹起粉色旋風，可惜在疫情影響之下，2021年暫時與國外景致無緣。幸運的是，寶島台灣隱藏了數不盡的美景，而為了生活在台灣的大家，udn旅遊首度獨家攜手Funliday團隊，共同打造「2021櫻花最前線－全台追櫻地圖＋花況即時報」，即日正式上線。在家的民眾能夠線上掌握景點花開程度，而已造訪的旅客還能動動手指，簡單2個步驟親自回報花況，成為這項企劃的前線小幫手！

Funliday團隊擁有全世界的景點資料庫 POI Bank及實作地圖應用程式上豐富的經驗，首回與udn旅遊共同合作「2021櫻花最前線－全台追櫻地圖」，並承諾將繼續開發更多實用的地圖應用。透過地圖，可一次查看台灣各地櫻花景點及花況，大家不必衝現場，即可知道北中南東櫻花聖地的最新開花程度。

只要點擊所造訪景點，按下回報開花進度，點選花況即可完成。

若賞花的民眾能夠順手參與回報現場狀況，相信在大家的加持下，勢必能讓追櫻地圖更加完善、即時。獨樂樂不如眾樂樂，現在就一起加入我們，成為隱藏版團員，一起造福全台花控吧。

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2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

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