滿山飄起粉色雨！高雄「寶山櫻花秘境」滿開　徜徉公園5000株櫻花，還能賞雲海

櫻花紛飛的季節到了！除了有陽明山平菁街、淡水天元宮等北部賞櫻地，陸續傳出極佳花況的捷報，南部也有高雄桃源區內的「寶山櫻花秘境」積極怒放中，滿山彷彿飄起櫻花雨。於公園美拍完還能走訪茶園步道，早晨亦有機會賞雲海，絕對是最新高雄必遊行程。

圖／IG@beckhamhong66授權

高雄市桃源區的「寶山二集團櫻花公園」種有近5000株不同品種的櫻花，現階段的河津櫻、八重櫻和吉野櫻皆已盛開至8成，顏色相對偏深的山櫻花則綻放約5成，尤其徜徉在滿開美炸的河津櫻樹下，更顯得浪漫指數破表，隨拍隨美，若有陽光加持畫面更為夢幻。寶山櫻花公園座落於海拔近1500公尺之處，從高雄市區驅車開至櫻花公園的路程約1.5小時，前往目的地時沿途林道還能順路欣賞桃紅山櫻。

圖／IG@beckhamhong66授權

高雄市桃源區公所分享，河津櫻、八重櫻和吉野櫻花季預估2月初結束，而山櫻花則會陸續開至3月底，若想被粉嫩櫻花圍繞可要把握最佳時機。此外，大家還可漫步寶山櫻花茶園步道，早上6點至8點還有望攝下壯闊雲海，用美照填滿身心享受和手機記憶體。

圖／IG@beckhamhong66授權

另外，活動期間每逢六日現場亦會販售農特產品、手工藝品、原住民風味餐等，讓民眾在疫情下體驗難得的花季活動。攝影好手阿瑋也不吝分享路況經驗，提醒大家前往寶二櫻花公園路上轉彎處要減速，容易遇到逆向車，而目前途中有一段有修路要互相禮讓才能通過。

寶山二集團櫻花公園

地址：桃源區寶山里藤枝林道16.5K（google可導航「寶山二集團櫻花公園」）

花季活動：即日起至2/21

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