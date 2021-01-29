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莊瑞雄：黃芳彥受了一輩子煎熬也算畫下句點
台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信、前新光醫院副院長黃芳彥，因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年，日前在美身亡。民進黨立委今紛紛表示震驚與不捨，莊瑞雄則說，黃芳彥因為是阿扁好朋友，受了一輩子煎熬，也算畫下句點。
民進黨今舉行黨團大會，莊瑞雄會前受訪表示，聽說黃芳彥在美國自己的車子裡面發生不幸，人死為大希望整件事情讓它過去，至於國務機要費是歷史共業，也會牽扯藍綠，歷史共案，但人過世了，再吵一次也不好，應該交給司法就交給司法。
莊瑞雄說，黃芳彥因為是阿扁好朋友，受了一輩子煎熬，總算畫下句點。
綠委郭國文則表示，兩人不熟，但聽到消息當然是非常驚訝，當初黃離境是因為檢方約詢感覺非常不好，這也是離開台灣的主因，黃的去世大家都非常難過；而阿扁總統說也貼文說，黃芳彥在SARS時期有一定角色，某個程度這也是為黃醫生角色做了平反與重述。
綠委蔡易餘也說，兩人過去沒有交集，但昨天看到新聞很震驚，至於國務機要費部分，相關案情看來，他不覺得黃芳彥在國務機要費案中占了甚麼重要角色，相關調查也沒有說黃芳彥是判決有罪或是無罪的關鍵，只是在當時是關係人。
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