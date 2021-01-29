聽新聞
test
0:00 / 0:00
南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡
台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信、前新光醫院副院長黃芳彥（Fan-Yen Huang），因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年後，日前傳出在美自殺身亡的消息，28日橙縣法醫所驗屍官辦公室向本報證實，黃芳彥是自殺身亡，死於槍傷，而非外界傳聞服藥過量。
驗屍官辦公室官員Erica Arellano表示，28日剛剛完成的屍檢結果證實，黃芳彥為持槍自盡，頭部中彈身亡。案發地點在爾灣市（Irvine），屍體在汽車中被發現。該案剛完成屍檢，目前屍體還在法醫所。
爾灣警局28日上午回覆本報記者求證表示，現在該案已移交橙縣法醫所等待解剖，晚些可能有進一步消息。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言