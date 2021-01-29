南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信、前新光醫院副院長黃芳彥（Fan-Yen Huang），因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年後，日前傳出在美自殺身亡的消息，28日橙縣法醫所驗屍官辦公室向本報證實，黃芳彥是自殺身亡，死於槍傷，而非外界傳聞服藥過量。

驗屍官辦公室官員Erica Arellano表示，28日剛剛完成的屍檢結果證實，黃芳彥為持槍自盡，頭部中彈身亡。案發地點在爾灣市（Irvine），屍體在汽車中被發現。該案剛完成屍檢，目前屍體還在法醫所。

爾灣警局28日上午回覆本報記者求證表示，現在該案已移交橙縣法醫所等待解剖，晚些可能有進一步消息。

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