部桃群聚關鍵日「零確診」守住了！ 陳時中：在掌控中但還沒結束

部桃新冠群聚備受關注，今天是2月4日，也是指揮中心指揮官陳時中口中觀察關鍵日，陳時中今公布，國內再傳好消息，無新增與部桃有關病例，部桃目前還沒完全結束，「但應可說在我們掌控之中」，現在已經在光明面了，清零計畫採檢也非常順利，沒有新增個案。

有不少專家認為，部桃危機需在2月14日以後解除，且擔心社區有潛在個案，對此，陳時中說，永遠都會害怕有社區隱藏者，只能提高警覺，緊張也沒用。

陳時中說，日前只是設定2月4日是一個觀察點，目前一切都算順利，大家都是會想盡辦法讓可能風險盡力降低，所以才會提及，部桃正常運作需要等到過年，「年後再啟動就是這個道理。」

陳時中表示，本案隔離14天總計4283人，其中醫院接觸者21人、社區接觸者為845人、回溯追蹤1月6日至19日自部桃出院患者及陪病者3417人。

部立桃園醫院昨上午啟動清零計畫，對全院工作人員，含外包人員共2136人驗PCR、706人加驗抗體並採檢環境，預計3天內分為五個梯次可完成採檢，今天邁入該計畫第二天，已有919人部桃員工檢驗陰性。