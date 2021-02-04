聽新聞
test
0:00 / 0:00

部桃群聚關鍵日「零確診」守住了！ 陳時中：在掌控中但還沒結束

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
本案隔離14天總計4283人。圖／指揮中心提供
本案隔離14天總計4283人。圖／指揮中心提供

部桃新冠群聚備受關注，今天是2月4日，也是指揮中心指揮官陳時中口中觀察關鍵日，陳時中今公布，國內再傳好消息，無新增與部桃有關病例，部桃目前還沒完全結束，「但應可說在我們掌控之中」，現在已經在光明面了，清零計畫採檢也非常順利，沒有新增個案。

有不少專家認為，部桃危機需在2月14日以後解除，且擔心社區有潛在個案，對此，陳時中說，永遠都會害怕有社區隱藏者，只能提高警覺，緊張也沒用。

陳時中說，日前只是設定2月4日是一個觀察點，目前一切都算順利，大家都是會想盡辦法讓可能風險盡力降低，所以才會提及，部桃正常運作需要等到過年，「年後再啟動就是這個道理。」

陳時中表示，本案隔離14天總計4283人，其中醫院接觸者21人、社區接觸者為845人、回溯追蹤1月6日至19日自部桃出院患者及陪病者3417人。

部立桃園醫院昨上午啟動清零計畫，對全院工作人員，含外包人員共2136人驗PCR、706人加驗抗體並採檢環境，預計3天內分為五個梯次可完成採檢，今天邁入該計畫第二天，已有919人部桃員工檢驗陰性。

陳時中表示，「清零計畫」中部桃員工應採2136人，昨日已採檢1186人，其中919人檢驗陰性，267人檢驗中。另外，回溯專案居家隔離3,417人，目前2593人已檢驗陰性。

部桃專案檢驗進度。圖／指揮中心提供
部桃專案檢驗進度。圖／指揮中心提供
陳時中今公布，國內再傳好消息，無新增與部桃有關病例，部桃目前還沒完全結束，「但應可說在我們掌控之中」，現在已經在光明面了，清零計畫採檢也非常順利，沒有新增個案。圖／指揮中心提供
陳時中今公布，國內再傳好消息，無新增與部桃有關病例，部桃目前還沒完全結束，「但應可說在我們掌控之中」，現在已經在光明面了，清零計畫採檢也非常順利，沒有新增個案。圖／指揮中心提供

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

延伸閱讀

影／6月才做入境普篩？國民黨批陳時中：實在想不透

陳時中稱台灣打疫苗比他國晚 孫大千列4真相

陳時中：疫苗採購 多重投資不單押

清零計畫啟動 部桃恢復運作等年後

相關新聞

影／部桃有望恢復營運？ 王必勝：過年若無確診會提出計畫

部立桃園醫院群聚感染累計19人確診，其中1人死亡，昨天開始為期3天的「清零計畫」，總計要採檢2136人，今天早上9點開始...

部桃群聚關鍵日「零確診」守住了！ 陳時中：在掌控中但還沒結束

部桃新冠群聚備受關注，今天是2月4日，也是指揮中心指揮官陳時中口中觀察關鍵日，陳時中今公布，國內再傳好消息，無新增與部桃...

部桃醫院持續「清零計畫」 過程高規格控管

桃園醫院上午持續第二天的清零計畫，預計用三天的時間就全院約2100名員工、外包人員進行核酸檢驗（PCR）外，並針對高風險...

部桃「清零計畫」第2天估800人 王必勝：採檢不會提早結束

衛生福利部桃園醫院群聚感染累計19人確診，其中1人死亡，中央流行疫情指揮中心指示從昨天起啟動「清零計畫」，今天早上9點開...

部桃群聚關鍵日 零確診拆彈成功？ 陳時中下午2時說明

部桃新冠群聚備受關注，近日又連續四日無新增個案，今天能否再次「加零」備受關注，指揮中心今上午未事前公佈新增多少個案，僅通...

平鎮某醫院院內感染？ 聯新總院長重申：絕對不是我們

部桃群聚感染疫情緊張，日前因案908曾到桃園平鎮「某醫院」陪病引起各界猜測，聯新國際醫院除已發聲明澄清無院內感染，今早上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。