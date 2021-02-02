聽新聞
test
0:00 / 0:00
部桃轉院病患肺炎死亡 指揮中心：生前採檢多次皆陰性
衛福部桃園醫院因院內群聚事件，241名病患轉院治療，其中一人19日轉院到南區一家醫院後，原本病況良好，還通知可以出院，未料10天後病況急轉直下身亡，死因為左側肺炎，指揮中心發言人莊人祥表示，其生前採檢多次接陰性，若法醫相驗後，認為有疑慮就會再次採檢。
莊人祥表示，患者自部桃轉院前，進行新冠肺炎病毒核酸檢驗已採檢一次，如果是轉院病人，又有疑似症狀，就須採檢三次，當初檢驗結果為陰性，轉入他院後，住在一人一室專責病房住中，隔離期間若有上呼吸道症狀，也會再次採檢，解隔離也會採檢。
莊人祥說明，詳細情況仍待釐清，研判此案應已採檢多次，此涉入司法案件過程法醫介入，將經由法醫相驗，不明死因若能明顯排除新冠肺炎懷疑即排除，有感染之虞需採檢體，若有採檢結果出爐，最快可望於明天說明。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言