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部桃轉院病患肺炎死亡 指揮中心說話了

部桃轉院病患「肺炎死亡」 家屬悲：靈位不敢在家放

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部桃轉院病患肺炎死亡 指揮中心：生前採檢多次皆陰性

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
有一名從部桃轉出到南區一家醫院的病患日前身亡。記者張裕珍／攝影
有一名從部桃轉出到南區一家醫院的病患日前身亡。記者張裕珍／攝影

衛福部桃園醫院因院內群聚事件，241名病患轉院治療，其中一人19日轉院到南區一家醫院後，原本病況良好，還通知可以出院，未料10天後病況急轉直下身亡，死因為左側肺炎，指揮中心發言人莊人祥表示，其生前採檢多次接陰性，若法醫相驗後，認為有疑慮就會再次採檢。

莊人祥表示，患者自部桃轉院前，進行新冠肺炎病毒核酸檢驗已採檢一次，如果是轉院病人，又有疑似症狀，就須採檢三次，當初檢驗結果為陰性，轉入他院後，住在一人一室專責病房住中，隔離期間若有上呼吸道症狀，也會再次採檢，解隔離也會採檢。

莊人祥說明，詳細情況仍待釐清，研判此案應已採檢多次，此涉入司法案件過程法醫介入，將經由法醫相驗，不明死因若能明顯排除新冠肺炎懷疑即排除，有感染之虞需採檢體，若有採檢結果出爐，最快可望於明天說明。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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