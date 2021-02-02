相隔八個月，台灣再次出現新冠肺炎死亡案例。

「現在沒有放鬆本錢，」30日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，本土案例再添四例、其中一例死亡。農曆新年即將來臨，衛福部桃園醫院的新冠肺炎群聚案仍未脫離危險期；2020年，台灣以科技防疫布陣，面對這次危機，智慧醫療又會如何發揮效力？

不只台灣，全球疫情依然險峻，還有哪些智慧科技加入醫療領域，一同圍堵病毒入侵、守護醫護，避免醫療資源陷入崩潰絕境？

#科技防疫 四大醫院支援部桃，24小時即時免費線上問診

截至一月底，衛福部桃園醫院的新冠肺炎群聚案累計19例、包含1例死亡。先前，因應此次事件，指揮中心已在24日宣布，1月6日到19日間，出入部桃的病患、同住者、陪病者及相關接觸者，應立刻進行居家隔離並採檢，相關對象約達5,000人。

由於影響人數眾多，且包含許多病患，指揮中心擔心不少人有醫療需求、出門看診又有疫情擴散的風險。因此，指揮中心推出「檢疫民眾緊急醫療線上諮詢平台」，提供居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、住院期間的陪病人員和出院後的同住家人等五類民眾使用。

民眾只要掃描QR Code、下載專用APP，註冊後就能24小時與駐站醫師聯繫、問診，且全程免費。目前，已有林口長庚、高雄長庚、中國醫藥大學附設醫院、台南奇美等四家大型醫院的急診醫師輪值；民眾也能即時拍照上傳藥單，做為醫師的診斷參考。

指揮中心解釋，早在去年10月，該平台就已上線，幫助隔離與檢疫民眾即時諮詢，並通知鄰近衛生所及醫療院所提前準備，確保運送過程符合防疫標準。（延伸閱讀｜台灣防疫再出力！楊泮池團隊騙倒新冠病毒，實驗成功率破9成）

#智慧穿戴 Apple Watch、Fitbit、Garmin等智慧手錶，如何提早一週預警染疫？

研究指出，蘋果的智慧手錶Apple Watch能預測使用者是否感染新冠肺炎。

研究指出，蘋果的智慧手錶Apple Watch能預測使用者是否感染新冠肺炎。美聯社

蘋果的智慧手錶Apple Watch能記錄睡眠、測心房顫動，現在還能幫忙防疫，預測使用者是否感染新冠肺炎？

紐約西奈山醫院（Mount Sinai）指出，Apple Watch，Fitbit、Garmin等智慧穿戴設備，都能蒐集使用者心率（心臟跳動的速度）的細微變化，藉此分析出心率變異性（Heart Rate Variability, HRV）。

學者赫特（Rob Hirten）進一步解釋，人類罹患新冠肺炎時，心率變異性會異常降低；若以智慧穿戴設備做為監測工具，可望推敲出染疫的使用者。他們以Apple Watch的測試為例，最早能提早7天預警染疫。

研究團隊指出，不少人都是無症狀傳染者，若能藉由智慧穿戴裝置、提早找出染疫民眾，就有機會超前部署、控制病情。

#科技防疫 防止院內感染擴大，Canon推AI監測系統迅速疫調

透過Canon的監測系統，能快速掌握確診者的疫調範圍。

透過Canon的監測系統，能快速掌握確診者的疫調範圍。圖片來源：Canon

日本的新冠肺炎疫情不見好轉，除了發布緊急事態宣言，更在13日宣布全面暫停外國人入境。

經濟合作暨發展組織（OECD）統計，日本病床數位居世界第一，平均每千人擁有13張病床。然而，此次迎來第三波疫情高峰時，由於染疫及重症人數超乎預期，使得日本病床數量變得相當吃緊。

為了不讓醫護資源崩潰，光學儀器品牌佳能（Canon）在日本推出三種監測系統服務，包含監看病床、掛號櫃台與確診者動態監測。佳能說，這套系統不只能記錄、提醒保持社交距離，還能追蹤確診者足跡。

透過AI與人臉辨識技術，佳能疫情監視系統可快速回溯確診者的院內足跡，協助院方與政府更快釐清疫調資訊。

佳能希望，透過智慧醫療工具，不僅提醒病患提早就醫，也防止感染範圍擴大、減少醫療資源耗損。

「全文轉載自未來城市(四大醫院支援部桃，24小時即時免費線上問診｜智慧醫療懶人包#16)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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