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部桃清零全員採檢 阿中：不公佈醫院

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
被媒體關心消失多日的專家諮詢小組召集人張上淳表示，部桃目前狀況穩定，會讓全體同仁，包含外包人員進行PCR與抗體檢測。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
被媒體關心消失多日的專家諮詢小組召集人張上淳表示，部桃目前狀況穩定，會讓全體同仁，包含外包人員進行PCR與抗體檢測。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「部桃目前狀況穩定，正檢測全體同仁以確保安全！」疫情中心1日公布新增1例境外移入確診者，為本國籍、曾在日本確診；專家諮詢小組召集人張上淳表示，會對部桃全體醫護人員，包含外包人員進行PCR與抗體檢測，達成「部桃清零計畫」；而談到公佈案908足跡與不公布「某醫院」是否雙標？指揮官陳時中強調，都視疫調是否掌握清楚為原則，仍未透露醫院名稱。

部桃清零持續採檢中

張上淳說明「部桃清零計畫」表示，在部桃恢復正常運作前，要先確保醫院內部的全面安全，會對該院同仁再做PCR檢測，除非是居家隔離剛結束或剛檢驗完，不然都會做採檢；包括外包同仁同樣會進行抗體檢測；「另外，居家隔離結束的同仁也會抽血驗抗體，確定是否有人曾遭感染但沒檢測到。」

「短短2、3天，檢驗時序上會比較希望PCR優先做。」張上淳強調，抗體檢測則由「風險區」同仁先做，包括會在醫院內流動的外包人員，而非風險區人員則照實際狀況依序做檢測；至於環境採檢？「會在風險區內做採檢，風險區外也會採檢。」採檢方式為何？張上淳說，指揮中心有固定採檢模式。

公佈足跡有一致標準

由於公佈案908足跡造成店家生意受影響，外界質疑不公佈「某醫院」是否雙標？陳時中表示，醫院接觸者已經完全掌握，但老街進出的人很多，「原則仍是能掌握就公布，不能掌握就不公布，沒有變過。」針對疫調足跡，都在當晚跟第2天重複消毒過，沒有相關環境問題。

回應本報問及環境清消與採檢是否有SOP，否則可能破壞疫調現場？陳時中強調，「如果你座位的前一個使用者是確診者，你一定會拿酒精消毒。」原則上沒有病人就先採檢再消毒，有病人在就先把環境消毒，「保護人還是更重要。」

案913曾在日本確診

「新增1例境外移入確診案913，自日本入境。」陳時中表示，案913為本國籍30多歲男性，2020年1月至日本工作，12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第2次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果都是陰性。

陳時中指出，個案於1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果都是陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫；1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，並於2月1日確診；已掌握接觸者1人，列自主健康管理。

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