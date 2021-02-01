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案908感染源是案889？ 將比對病毒基因佐證

中央社 / 台北1日電
衛生福利部桃園醫院因新冠肺炎群聚感染，門診也暫停，大門口空蕩蕩。聯合報系記者季相儒／攝影
衛生福利部桃園醫院因新冠肺炎群聚感染，門診也暫停，大門口空蕩蕩。聯合報系記者季相儒／攝影

桃園醫院群聚的案908，為案889在另一家醫院就診時的接觸者，2人共處一室不到15分鐘，專家張上淳說，雖判斷案兩人有相關，但考量其他可能性，會做病毒基因定序釐清。

中央流行疫情指揮中心日前公布，桃園醫院群聚事件新增案908是一名陪母親就醫的男子，疫調發現，案889和案908在另一家醫院候診處只相處不到15分鐘，兩人位置為前後排，沒有交談，都有戴口罩。案908為何還會染疫，引外界質疑。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會表示，關於案908感染源，所有可能沒辦法被排除，他確診前14天的接觸史會持續關心，瞭解狀況；但908親密接觸者目前採檢都是陰性，判定還是與案889關連最多。

專家諮詢小組召集人張上淳也在記者會表示，案889和908確實在同一個區域、兩人有比較靠近的狀況，加上908並沒有其他已知接觸的狀況，在流行病學的調查上，是與889相關。

不過他也說，因為兩人沒有面對面的談話、也沒看到接觸的模式，當然推理上不是只鎖定這樣的狀況，還是有考量其他可能，後續會做病毒基因序列，是否會是相同的序列，做為佐證。

指揮中心醫療應變副組長羅一鈞表示，後續會做案908病毒基因定序，且有二採，案908在1月29日病毒核酸PCR檢驗的Ct值20；31日的Ct值為14.9，病毒量升高，為感染早期，可傳染期為確診前2天應符合推斷。但當然不是百分之百，才公布足跡請大家注意。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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