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桃園醫院清零計畫 將全院篩檢驗抗體確保無潛伏

中央社 / 台北1日電
部桃提醒民眾只要是1月6日起到部桃門、急診看診者，健保卡皆會被健保署註記。記者陳夢茹／攝影
部桃提醒民眾只要是1月6日起到部桃門、急診看診者，健保卡皆會被健保署註記。記者陳夢茹／攝影

衛福部桃園醫院群聚感染事件至今近3週，院方提出清零計畫，預計2月3日啟動，全院含外包人員都會進行核酸檢測和抗體檢驗，釐清院內感染狀況，確保沒有潛伏病患。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會表示，桃園醫院案889第一批接觸者匡列276人，因其中1人陽性（案908）為最新個案，又擴大匡列158人，持續檢驗中。群聚感染案1月12日爆發至今，隔離14天的人數總計4337人，陸續採檢已有1820人採陰性。

為了清理院內感染的「戰場」，桃園醫院已經提出「清零計畫」，包含消毒、檢驗等相關措施，以確保不再有潛伏病患，交由指揮中心專家小組討論，預計2月3日來執行。

專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示，專家小組、疾管署、和桃園醫院前進指揮所、北區指揮官等專家們上午開會討論桃園醫院提出來的清零計畫，在醫院恢復正常運作前，確保全院安全。

張上淳說，將對桃園醫院全院員工及外包人員做核酸檢測，除非最近剛做完或居家隔離結束後就會做的，其他都會全部再做一次。第二部分也會針對全院和外包人員進行抗體檢測，釐清這些人是否過去曾經感染但沒被病毒核酸PCR檢測驗出來。

張上淳也說， 短短兩、三天要做到病毒核酸檢測和抗體檢驗，核酸優先做，抗體就先從風險區先做，包括在全院流動的外包人員；有些非風險區的就會依據實際狀況稍微晚一點做。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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