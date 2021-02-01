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鄭文燦：桃園市將針對案908足跡二次消毒

中央社 / 桃園1日電
桃園市長鄭文燦表示。 圖／聯合報系記者曾增勳攝影
桃園市長鄭文燦表示。 圖／聯合報系記者曾增勳攝影

中央流行疫情指揮中心公布案908足跡，範圍涵蓋新北市及桃園市。桃園市長鄭文燦表示，桃園市內相關足跡都已消毒完成，業者也配合進行清消，今天將針對相關足跡進行二次消毒。

衛生福利部桃園醫院12日爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚案，中央流行疫情指揮中心1月30日公布，桃園醫院群聚案新增4名感染者，截至昨天累計個案達19例，其中1人死亡。

鄭文燦上午出席防疫專案會議表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布案908的足跡，包括龜山區的餃子樓中樓，業者已經宣布停業一段時間，另外，大溪區的佛光山寶塔寺、永福金寶塔，個案在參拜時都有戴口罩，佛光山寶塔寺也宣布暫時停止祭祀活動7天，大溪老街和游記百年油飯昨天都完成消毒。

鄭文燦指出，從部桃專案啟動開始，超過4000名的病患、陪病的人員、同住家人，以及在某醫院就診的案889這三部分，都已經匡列隔離作業，也幾乎都已經完成隔離，像案908雖然1月26日隔離，30日確診，但為了防止可能的風險也讓民眾放心，指揮中心公布了包括九份跟大溪的足跡。

鄭文燦表示，其實在足跡公布前，消毒作業已經完成一輪，市府今天會進行大範圍的消毒作業，包含整個大溪老城區的7個里，也就是河東地區。請大家放心。由於相關足跡是較遠的時間，在比較近的時間部分已經進入居家隔離沒有外出，所以風險相對稍低。但基於防疫嚴謹的立場，還是要進行消毒作業。

鄭文燦說，市府也會針對反應足跡較多的地方，視個案情況進行小範圍消毒，也請民眾戴口罩、勤洗手，或在回家時盡量用75%的酒精才有殺菌效果，也請民眾自己隨身攜帶，做好個人防護措施。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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