桃園市完成案908足跡消毒 油飯店受波及加強清消
中央流行疫情指揮中心今天公布案908在可傳染期之前足跡，包括桃園市龜山區小吃店，大溪區佛光山寶塔寺、老街等，桃園市政府表示，都已消毒完成，明天會針對足跡加強清消。
衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚案，疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，案908為30日確診的新冠肺炎個案，可傳染期從26日開始就在居家隔離，為求謹慎也公布可傳染期之前足跡，包含26日曾到桃園市龜山區店家餃子樓中樓、大溪區的佛光山寶塔寺、永福金寶塔、老街和游記百年油飯。
桃園市政府環保局表示，先前接獲指揮中心的通知，就已針對案908相關足跡的公共場所，以及店家業者周遭環境完成消毒作業，至於店家內部則是由業者自行處理，各地的清潔隊明天也會再針對足跡點加強清消。
游記百年油飯業者表示，雖然案908在可傳染期前到店用餐，消息傳出仍嚴重衝擊業績，其實店家昨天下午獲報後就立即閉店消毒，今天雖正常營業但一律改為外帶，不過許多民眾還是來電退訂，因此明後兩天將休店處理相關事宜，並再次進行大消毒，業者強調每天都會進行內外場的清消作業，請民眾不必擔心。
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