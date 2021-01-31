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國防部首公布美軍機動態 偵察機現蹤周邊空域

桃園市完成案908足跡消毒 油飯店受波及加強清消

中央社 / 桃園31日電
部立桃園醫院累計19人確診，指揮中心今公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍佈九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯（圖）。記者胡經周／攝影
部立桃園醫院累計19人確診，指揮中心今公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍佈九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯（圖）。記者胡經周／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布案908在可傳染期之前足跡，包括桃園市龜山區小吃店，大溪區佛光山寶塔寺、老街等，桃園市政府表示，都已消毒完成，明天會針對足跡加強清消。

衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚案，疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，案908為30日確診的新冠肺炎個案，可傳染期從26日開始就在居家隔離，為求謹慎也公布可傳染期之前足跡，包含26日曾到桃園市龜山區店家餃子樓中樓、大溪區的佛光山寶塔寺、永福金寶塔、老街和游記百年油飯。

桃園市政府環保局表示，先前接獲指揮中心的通知，就已針對案908相關足跡的公共場所，以及店家業者周遭環境完成消毒作業，至於店家內部則是由業者自行處理，各地的清潔隊明天也會再針對足跡點加強清消。

游記百年油飯業者表示，雖然案908在可傳染期前到店用餐，消息傳出仍嚴重衝擊業績，其實店家昨天下午獲報後就立即閉店消毒，今天雖正常營業但一律改為外帶，不過許多民眾還是來電退訂，因此明後兩天將休店處理相關事宜，並再次進行大消毒，業者強調每天都會進行內外場的清消作業，請民眾不必擔心。

部立桃園醫院累計19人確診，指揮中心今公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍佈九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街（圖）、游記百年油飯，其中大溪老街遊客比以往少了許多。記者胡經周／攝影
部立桃園醫院累計19人確診，指揮中心今公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍佈九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街（圖）、游記百年油飯，其中大溪老街遊客比以往少了許多。記者胡經周／攝影

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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