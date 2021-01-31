「某醫院」該公佈？ 藍綠立委不同調

針對案908於「平鎮某醫院」染疫，疫情指揮官陳時中卻再次不公佈醫院名稱；民進黨立委鍾佳濱31日受訪表示，《傳染病防治法》保障染疫者隱私，避免社會壓力導致染疫者隱匿疫情，反不利防疫；國民黨立委萬美玲則強調，哪間桃園民眾人盡皆知，公開透明才能讓里長、民眾配合保持距離。

被懷疑醫院急澄清

陳時中31日在疫情中心記者會說明，案908於23日上午曾在候診間與確診者接觸，指揮中心已經把所有可能在那段時間，同一個地點的人都列為居家隔離，而該醫院當天下午沒有看診，晚上馬上就完成全面消毒，第2天也再次進行清消作業，基於這樣的理由，指揮中心認為沒有必要公佈醫院名稱。

但位於平鎮的聯新國際醫院30日晚間主動發表聲明強調，「外傳到本院就診就會被匡列居隔，絶非事實。本院被通知居隔病人不到就診人數的0.2%，而且26日以後全桃園就不再增加匡列需居隔的市民了。本院完全安全。」讓人懷疑該院已經對號入座。

保護染疫者不被肉搜

「是否公佈染疫者的足跡，要看對防疫的作用有多大。」鍾佳濱表示，根據《傳染病防治法》的要求，必須保障被傳染者的隱私，避免其遭到社會排斥、肉搜、獵巫，因為傳染病會引起社會非理性的恐慌，這會對染疫者造成一定的社會壓力，所以要進行必要的保密。

鍾佳濱強調，公佈疫調足跡也是為了防止傳染病進一步擴大，指揮中心只要確認能透過疫調，掌握並匡列明確的接觸者，進行必要的隔離，就沒必要進一步去公佈、追問到底是在哪裡？相對地，如果染疫者足跡讓指揮中心無法掌握可能的接觸者，例如公共場所出入的人多，就該提醒民眾注意。

再等阿中說溜嘴？

「應該要有一套標準作業程序（SOP），當疫情發生時按照SOP決定是否公佈。」萬美玲表示，像上次部桃爆發院內感染的時候，全世界都知道是部立桃園醫院，就只有陳時中一個人還再稱說是「某醫院」，但不管是媒體去拍攝附近狀況，或在地民眾就近了解，很容易就知道是哪間醫院。

萬美玲指出，現在出現第2間發生感染的醫院，一開始說中壢，那中壢別家醫院當然會抗議，然後縮小範圍到平鎮，平鎮有哪間醫院，民眾怎麼會不知道？網路上也寫得一清二楚，桃園在地人盡皆知，「陳時中不知道用哪條法令規定大家不能講？難道要等他再次說溜嘴，民眾才能知道？」

公佈有助里長做防疫

「我覺得在疫情延燒的時候，緊張一點是好事啊！」萬美玲表示，當然有人會說是醫護和病患會緊張，外面的民眾也會人心惶惶，「但不緊張才令人擔心不是嗎？」像聯新醫院也被迫跳出來做說明，與其一直讓被懷疑者遭到猜測，為什麼不由指揮中心把疫情狀況向桃園與全國人民做一個交代？

萬美玲強調，當民眾知道是哪間醫院時，就不會狀況外跑去看診，可保護該間醫院的醫療量能；像龍山里的里長，明明知道就在部桃，但當時不能大規模去做消毒，因為要符合指揮中心要求，「陳時中說溜嘴以後，里長反而很好做事！」

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