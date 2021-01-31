九份老街名列案908足跡範圍 阿妹茶樓：防護措施有做足

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎感染風暴累計19人確診，中央疫情指揮中心今公布案908足跡，新北九份老街和阿妹茶樓入列。阿妹茶樓表示，店內每天都有清潔消毒，防護措施都有做足，會配合衛生單位指示，落實各項防疫措施。

九份老街再被「點名」，九份老街商圈理事長許立育下午緊急了解情況，表示將再全盤了解後再對外說明。

指揮中心今公布案908足跡，1月25日到過九份老街、阿妹茶樓。指揮官陳時中表示，案908在1月26日晚上起居家隔離，29日驗出確診。3天可傳染期都在居家隔離中，請民眾放心。

陳時中說，公布案908前2天足跡是要提醒民眾警覺，這段時間曾出入相同場所的人應自主健康管理，2月10日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩儘速到指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

去年爆發新冠肺炎疫情，九份老街商機曾大受衝擊。國境形同封鎖，國外觀光客進不來，九份商家的生意更是雪上加霜。去年下半年國內疫情緩解，國旅市場才逐漸回溫。昨天和今天周休2日天氣不錯，九份老街也來了不少遊客。