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護理師家人染疫 陳時中：民眾緊張應化為落實防疫

中央社 / 台北31日電
指揮官陳時中表示，有疫情大家都會恐慌，但沒必要太緊張。緊張應化為落實防疫才有意義，也盼各界對護理師案多些同理心。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，有疫情大家都會恐慌，但沒必要太緊張。緊張應化為落實防疫才有意義，也盼各界對護理師案多些同理心。圖／指揮中心提供

確診護理師一家多人染疫，外界擔憂疫情。指揮官陳時中今天說，有疫情大家都會恐慌，但沒必要太緊張。緊張應化為落實防疫才有意義，也盼各界對護理師案多些同理心。

中央流行疫情指揮中心30日公布桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案發展，確診的護理師案863，又有3名家人染疫，其中1人不幸死亡。此家庭群聚已有6人感染。

外界關注家庭群聚發生的原因，是否環境消毒不夠；指揮官陳時中下午在記者會表示，個案家裡的消毒都會做，但也拜託大家，這個案子相關人員已經非常辛苦，他們全家人都非常辛苦，若談得太多，只是加深當事人感觸。此案子早在匡列之內，全部的人都在醫院裡。

陳時中也說，此案讓他聯想到第一個新冠肺炎病人出院時，跟大家分享的第一句說：「沒有人想要染疫。」 這句話讓指揮中心都很深刻，沒有人想要染疫，大家應該一起瞭解，意思就是「處理這些事情，大家要有同理心」。

對於外界想要瞭解此案發生的原因，陳時中說，大家想要瞭解、想要趨吉避凶都很好，指揮中心也盡量迅速讓大家瞭解；但對染疫者加諸有形無形的壓力都不是這麼好，他們已經夠辛苦了。

陳時中說，有疫情大家都會恐慌，但這種太過於緊張真的沒必要。緊張應該化為確實的自我保護，才有意義。恐慌是病毒施予的心理戰，生理戰就是把自己保護好、勤洗手戴口罩、減少大型群聚，有行程就記錄，減少疫調負擔，可以幫忙戰勝病毒。至於心理戰，就不要恐慌、但也不要鬆懈，也不要給染疫者加諸太多有形無形壓力。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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