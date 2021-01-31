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部桃群聚是否做抗原檢測？ 陳時中：2月4日做最後檢討

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中說，疫情期間都是滾動式修改，不會有了變化還一成不變，這就不能因應疫情快速變化，「就是根據原則快速反應」。圖／指揮中心提供
陳時中說，疫情期間都是滾動式修改，不會有了變化還一成不變，這就不能因應疫情快速變化，「就是根據原則快速反應」。圖／指揮中心提供

部立桃園醫院染疫人數達19人，昨日的案863護理師一家七口，六人確診，其中護理師的婆婆案907已過世，引發外界猜想，如果當時比較嚴謹，是否就不會有案908外擴的情形？如何補破網比較嚴謹？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，這不能稱作疏漏，因為是根據案838、839的染疫途徑研判，才分做基本區域，每個防疫都是滾動式進行，根據發展，專家規畫區域才能製作出架構，但疫情變化，這是一定要修改。

陳時中說，疫情期間都是滾動式修改，不會有了變化還一成不變，這就不能因應疫情快速變化，「就是根據原則快速反應」。

至於未來要不要有抗原檢測，陳時中表示，2月4日開始會做最後的清理，目前目標群有2262人，也請部桃提計畫，會請專家來討論，是不是做抗原由專家決定。

陳時中強調，目前檢討日還是2月4日的採檢，昨天3個案子對社區應該沒有影響，案908的疫情發展要再看看，且要再回來看案889的情形，但醫院裡面有都驗出幾乎都陰性，是好情形。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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