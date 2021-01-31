聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園人頻遭拒診貼標籤 鄭文燦：拒診按醫療法處分徹查
部桃群聚擴散社區，傳出桃醫病患遭註記遭醫診所拒診「標籤化」，桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議，要求市衛生局徹查拒診醫療診所，鄭文燦表示，所有醫院、診所不得拒診，如有拒診情事，會按醫療法處分，轉診一定要通知衛生局，提高正向防疫等級，絕對不要把部桃病人、自主健康管理民眾標籤化，希望醫生基於倫理要將病人權利放在心上，把生命和健康當最重要價值。
最近傳出1名桃園民眾到苗栗診所看診，卻遭診所以「不收桃園來的」為由拒診，另有桃園市幼童前往南部1家診所施打疫苗遭到拒絕，引起外界質疑部桃病患遭部分醫療診所「標籤化」。
鄭文燦表示，中央針對收治部桃病人及自主健康管理民眾的醫療機構，提供健保加成50%獎勵金，包括提供醫院、診所的醫事人員、行政人員、社工人員、清潔人員作為防疫津貼鼓勵。
「醫療院所絕對不得拒診」，鄭文燦強調，他要求衛生局調查，所有醫院或診所不得拒診桃醫病人，否則將按醫療法處分，醫師基於倫理，應把病人權益放在心上、把生命和健康當最高價值，絕對不要把部桃病人、自主健康管理民眾標籤化，他並呼籲自主健康管理者，避免外出聚會聚餐，在家裡也要儘量公筷母匙或分餐、分食，減少家人風險。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言