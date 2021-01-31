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直播／部桃群聚延燒至第2家醫院 陳時中下午2時說明

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桃園人頻遭拒診貼標籤 鄭文燦：拒診按醫療法處分徹查

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，所有醫院、診所不得拒診，如有拒診情事，會按醫療法處分。記者曾增勳／攝影
部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，所有醫院、診所不得拒診，如有拒診情事，會按醫療法處分。記者曾增勳／攝影

部桃群聚擴散社區，傳出桃醫病患遭註記遭醫診所拒診「標籤化」，桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議，要求市衛生局徹查拒診醫療診所，鄭文燦表示，所有醫院、診所不得拒診，如有拒診情事，會按醫療法處分，轉診一定要通知衛生局，提高正向防疫等級，絕對不要把部桃病人、自主健康管理民眾標籤化，希望醫生基於倫理要將病人權利放在心上，把生命和健康當最重要價值。

最近傳出1名桃園民眾到苗栗診所看診，卻遭診所以「不收桃園來的」為由拒診，另有桃園市幼童前往南部1家診所施打疫苗遭到拒絕，引起外界質疑部桃病患遭部分醫療診所「標籤化」。

鄭文燦表示，中央針對收治部桃病人及自主健康管理民眾的醫療機構，提供健保加成50%獎勵金，包括提供醫院、診所的醫事人員、行政人員、社工人員、清潔人員作為防疫津貼鼓勵。

「醫療院所絕對不得拒診」，鄭文燦強調，他要求衛生局調查，所有醫院或診所不得拒診桃醫病人，否則將按醫療法處分，醫師基於倫理，應把病人權益放在心上、把生命和健康當最高價值，絕對不要把部桃病人、自主健康管理民眾標籤化，他並呼籲自主健康管理者，避免外出聚會聚餐，在家裡也要儘量公筷母匙或分餐、分食，減少家人風險。

部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，所有醫院、診所不得拒診，如有拒診情事，會按醫療法處分。記者曾增勳／攝影
部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，所有醫院、診所不得拒診，如有拒診情事，會按醫療法處分。記者曾增勳／攝影

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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