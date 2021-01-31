網傳案908宜蘭足跡 衛生局：與事實不符

臉書社團盛傳案908曾在21日到過宜蘭，請鄉親留意防範，宜蘭縣衛生局今天表示，案908是在23日陪同母親就醫時產生接觸史，26日被匡列為居家隔離者，經確認後與事實不符。

桃園醫院群聚昨天再增4例確診，宜蘭縣衛生局指出，案908是案889的接觸者，23日陪伴母親就醫時與案889產生接觸史，晚於網路消息所述的21日。至於案908是否曾在21日到過宜蘭則屬個人隱私，且衛生局也沒接到中央指示疫調，即使案908曾於21日到過宜蘭，也和疫情無關，且足跡應統一由中央公布。

衛生局指出，案908雖於昨天被確診，但至今並無症狀，而中央將無症狀者的確診日當成發病日，回推3天為可傳染期，而案908早在26日已被匡列為居家隔離者，因此至今並沒有足跡問題；宜蘭縣衛生局會與桃園市衛生局保持聯繫，掌握確診個案相關資訊。

宜蘭縣衛生局長徐迺維呼籲，民眾勿再傳送這則訊息，避免造成恐慌，有關個案及疫情等資訊，應由中央流行疫情指揮中心統一公布，民眾如接獲來源不明，或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。