快訊

英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

網傳案908宜蘭足跡 衛生局：與事實不符

中央社 / 宜蘭31日電
臉書社團盛傳案908曾在21日到過宜蘭，請鄉親留意防範，宜蘭縣衛生局今天表示，案908是在23日陪同母親就醫時產生接觸史，26日被匡列為居家隔離者，經確認後與事實不符。本報資料照
臉書社團盛傳案908曾在21日到過宜蘭，請鄉親留意防範，宜蘭縣衛生局今天表示，案908是在23日陪同母親就醫時產生接觸史，26日被匡列為居家隔離者，經確認後與事實不符。本報資料照

臉書社團盛傳案908曾在21日到過宜蘭，請鄉親留意防範，宜蘭縣衛生局今天表示，案908是在23日陪同母親就醫時產生接觸史，26日被匡列為居家隔離者，經確認後與事實不符。

桃園醫院群聚昨天再增4例確診，宜蘭縣衛生局指出，案908是案889的接觸者，23日陪伴母親就醫時與案889產生接觸史，晚於網路消息所述的21日。至於案908是否曾在21日到過宜蘭則屬個人隱私，且衛生局也沒接到中央指示疫調，即使案908曾於21日到過宜蘭，也和疫情無關，且足跡應統一由中央公布。

衛生局指出，案908雖於昨天被確診，但至今並無症狀，而中央將無症狀者的確診日當成發病日，回推3天為可傳染期，而案908早在26日已被匡列為居家隔離者，因此至今並沒有足跡問題；宜蘭縣衛生局會與桃園市衛生局保持聯繫，掌握確診個案相關資訊。

宜蘭縣衛生局長徐迺維呼籲，民眾勿再傳送這則訊息，避免造成恐慌，有關個案及疫情等資訊，應由中央流行疫情指揮中心統一公布，民眾如接獲來源不明，或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

延伸閱讀

醫院主管、員工、看護共謀 14年涉詐領1900萬補助

「感染科醫師少一個對台北醫院並沒差，但宜蘭卻是一個都沒有。」 盧進德打造有溫度醫院

宜蘭版迪化街 羅東年貨市集即起登場

影／Land Rover年度鉅獻！前進宜蘭寒溪不老部落，探索心野則強的傳奇篇章

相關新聞

部桃群聚擴散桃園人心惶惶 平鎮檢疫男還趴趴走將開罰

桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，隨疫情疑似擴散南桃園地區，引起民眾緊張，市警局主秘黃家琦表示，警方據報家住平...

第二家院內感染？ 莊人祥指2原因所以不公布是哪家醫院

民眾好奇第二家院內感染是哪家醫院，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，目前對外都不會說哪家醫院，因為目前安全沒...

網傳案908宜蘭足跡 衛生局：與事實不符

臉書社團盛傳案908曾在21日到過宜蘭，請鄉親留意防範，宜蘭縣衛生局今天表示，案908是在23日陪同母親就醫時產生接觸史...

桃園醫院病患註記完成 鄭文燦：拒診將依法處分

桃園市長鄭文燦今天表示，相關部桃病人的健保卡註記已完成，要求基於醫生倫理把患者權利放在心上，把生命跟健康當作最重要價值，...

部桃群聚擴散平鎮某醫院 同診次擴大匡列將再採檢130人

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，平鎮某醫院也再出現確診個案，曾到平鎮某醫院就診的案889確診時，已針對平鎮某醫院將1月1...

護理師婆婆病故火化 鄭文燦：她壓力爆表市府最大關懷

部桃確診群聚感染延燒擴大，中央疫情中心公布4例本土個案及案907死亡，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，民政局長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。