桃園醫院病患註記完成 鄭文燦：拒診將依法處分

桃園市長鄭文燦今天表示，相關部桃病人的健保卡註記已完成，要求基於醫生倫理把患者權利放在心上，把生命跟健康當作最重要價值，診所和醫院不得拒診，否則將依醫療法處分。

衛生福利部桃園醫院12日爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚感染疫情，擴散至社區，截至昨天累計個案達19例，其中1人死亡，這也是國內發生疫情以來，事隔8個多月的第8例死亡。

鄭文燦上午出席防疫專案會議後接受媒體聯訪，對記者詢問市府目前因應措施，他表示，除了部桃外，其他桃園的醫院或診所並無醫護人員確診，市府已通知責任醫院和醫療院所做好必要防護，包括分艙分流、人員健康管理、部桃病人註記、自主健康管理等就診規範。

鄭文燦指出，目前中央針對部桃病人以及自主健康管理的民眾，有健保加成50%的獎勵金提供給醫院或診所，包括醫事、行政、社工及清潔人員作為防疫津貼；同時也要求基於醫生倫理，要把病人的權利放在心上，把生命和健康當作最重要的價值，因此，診所和醫院不得拒診，若有相關情事會依醫療法處分，若涉及轉診要通知市府衛生局。

他說，市府希望正向防疫、提高等級，但絕不要把部桃的病人跟自主健康管理的民眾標籤化，另外市府也呼籲在自主健康管理期間仍有規範，民眾要避免外出聚會聚餐，若在家裡也要儘量使用公筷母匙或分餐分食，減少家人風險。

記者又問，會不會擔心這次沒有公布另外一間醫院，導致民眾前往就診，可能重演匡列5000人的狀況。鄭文燦表示，疫情指揮中心不公布醫院名稱有其考量，主要是對疫情的判斷，目前並沒有其他醫院有醫護人員確診的情況。

鄭文燦說，目前案908確診，指揮中心在進行醫院內部的疫調以及醫院外的社區足跡，匡列的人數從246名增加130名，市府的立場希望能夠擴大居家隔離，也要擴大採檢範圍，確保醫院和社區的安全，這個基本原則是不變的，目前另一家醫院確實還沒有到達部桃的情況，所以並不能夠稱為「部桃第二」。

對於記者提問，市長是否壓力很大，聽到衛生局長來電都會很緊張。鄭文燦說，地方防疫指揮官對任何一個新增確診個案，都是以最嚴謹的態度面對，當天要做完疫調、消毒，也要盡快完成居家隔離的匡列，所以同仁都是連夜作業，每天晚上要確定一天可能的疫情狀況，心中雖忐忑不安，但該有的冷靜、迅速決策，桃園防疫團隊的特質相信大家看得到。

至於，是否在2月底前都只會有防疫行程。鄭文燦指出，防疫還沒到達盡頭，也還沒寫下句號，所以並沒有告個段落的心情，防疫要嚴謹、冷靜、團結及正向，這段時間當然是以防疫行程為主。

他說，市政的治理與工作仍需推動，所以桃園市在二月底前的大型活動已停止或延期，包括新春期間的走春祈福、廟宇參拜、搶頭香及元宵節活動，目前要專注防疫，當然，市政的運作並未停止，該有的各種建設計畫，仍會按時間表推動，部分需要微調的也請各單位本於職權，明確的提早微調。