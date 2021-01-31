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護理師婆婆病故火化 鄭文燦：她壓力爆表市府最大關懷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
部桃護理師婆婆案907死亡火化，桃園市長鄭文燦表示「他們壓力爆表心情非常低沉」，指示市府成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒後續照顧最大支持。記者曾增勳／攝影
部桃護理師婆婆案907死亡火化，桃園市長鄭文燦表示「他們壓力爆表心情非常低沉」，指示市府成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒後續照顧最大支持。記者曾增勳／攝影

部桃確診群聚感染延燒擴大，中央疫情中心公布4例本土個案及案907死亡，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，民政局長陳靜航說明案907已在昨天火化，鄭文燦表示，該護理師的婆婆病故，市府協助處理火化相關事宜，他要求衛生、民政局及社會局成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒和後續照顧。

案863護理師確診染疫，造成她丈夫、公公、婆婆及女兒、姑姑一家確診或居家隔離，甚至她婆婆死亡，市府快速協助火化，鄭文燦表示，昨天公布4個確診案例，3人是護理師一家人，全家7口6人確診，她婆婆不幸病故，市府成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒和後續照顧，幫助該護理師一家人能夠度過非常辛苦、困難時期。

鄭文燦強調，該護理師一家人都確診，現在還有5人需要照顧，家庭失去支持，「我想他們的壓力是爆表，心情也非常低沉」，市府聯合關懷小組要給他們最大關懷，請專案小組社工員去瞭解他們需求，請衛生局進行必要心理諮商，給護理師家人更大的支持。

部桃護理師婆婆案907死亡火化，桃園市長鄭文燦表示「他們壓力爆表心情非常低沉」，指示市府成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒後續照顧最大支持。記者曾增勳／攝影
部桃護理師婆婆案907死亡火化，桃園市長鄭文燦表示「他們壓力爆表心情非常低沉」，指示市府成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒後續照顧最大支持。記者曾增勳／攝影

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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