護理師婆婆病故火化 鄭文燦：她壓力爆表市府最大關懷

部桃確診群聚感染延燒擴大，中央疫情中心公布4例本土個案及案907死亡，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，民政局長陳靜航說明案907已在昨天火化，鄭文燦表示，該護理師的婆婆病故，市府協助處理火化相關事宜，他要求衛生、民政局及社會局成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒和後續照顧。

案863護理師確診染疫，造成她丈夫、公公、婆婆及女兒、姑姑一家確診或居家隔離，甚至她婆婆死亡，市府快速協助火化，鄭文燦表示，昨天公布4個確診案例，3人是護理師一家人，全家7口6人確診，她婆婆不幸病故，市府成立聯合關懷小組，協助家屬居家消毒和後續照顧，幫助該護理師一家人能夠度過非常辛苦、困難時期。