不公布某醫院有其考量 鄭文燦：增匡130人未達部桃第二

部桃群聚延燒第2家醫院，引發人心惶惶，網友熱烈討論，擔心後續前往這家醫院看診變「衰小」? 桃園市長鄭文燦今天上午表示，中央疫情指揮中心不公布「醫院」名字有其考慮，是疫情判斷目前沒有其他醫院、醫護人員確診，案908確診後，該醫院已自行醫院內部疫調及院外社區足跡調查，匡列人數從246人增加130人，擴大居家隔離及採撿範圍，確保醫院及社區安全。

醫院群聚延燒第2家醫院，網友熱烈討論、擔心疫情指揮中心都不公告，後面幾天繼續接受病人看診，萬一後面進去醫院的人衰小，摸到確診案例摸到的東西，跟著又是5000人要被匡列嗎。網友要求釋出醫院、健保消息給民眾自行提高警覺，而不是先和大眾公告免驚，活在有漏洞的防火牆內。