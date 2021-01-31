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部桃群聚延燒至第2家醫院 陳時中下午2時說明

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不公布某醫院有其考量 鄭文燦：增匡130人未達部桃第二

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，醫院確實未到達部桃階段，不能稱為「部桃第二」。記者曾增勳／攝影
部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，醫院確實未到達部桃階段，不能稱為「部桃第二」。記者曾增勳／攝影

部桃群聚延燒第2家醫院，引發人心惶惶，網友熱烈討論，擔心後續前往這家醫院看診變「衰小」? 桃園市長鄭文燦今天上午表示，中央疫情指揮中心不公布「醫院」名字有其考慮，是疫情判斷目前沒有其他醫院、醫護人員確診，案908確診後，該醫院已自行醫院內部疫調及院外社區足跡調查，匡列人數從246人增加130人，擴大居家隔離及採撿範圍，確保醫院及社區安全。

醫院群聚延燒第2家醫院，網友熱烈討論、擔心疫情指揮中心都不公告，後面幾天繼續接受病人看診，萬一後面進去醫院的人衰小，摸到確診案例摸到的東西，跟著又是5000人要被匡列嗎。網友要求釋出醫院、健保消息給民眾自行提高警覺，而不是先和大眾公告免驚，活在有漏洞的防火牆內。

鄭文燦表示，案908確診後，目前匡列人數已從246人增加130人，他希望擴大居家隔離及採撿範圍，確保醫院及社區安全，目前醫院確實未到達部桃階段，不能稱為「部桃第二」。

部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，醫院確實未到達部桃階段，不能稱為「部桃第二」。記者曾增勳／攝影
部桃群聚延燒第2家醫院人心惶惶，桃園市長鄭文燦表示，醫院確實未到達部桃階段，不能稱為「部桃第二」。記者曾增勳／攝影

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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