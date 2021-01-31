聽新聞
test
0:00 / 0:00
不公布某醫院有其考量 鄭文燦：增匡130人未達部桃第二
部桃群聚延燒第2家醫院，引發人心惶惶，網友熱烈討論，擔心後續前往這家醫院看診變「衰小」? 桃園市長鄭文燦今天上午表示，中央疫情指揮中心不公布「醫院」名字有其考慮，是疫情判斷目前沒有其他醫院、醫護人員確診，案908確診後，該醫院已自行醫院內部疫調及院外社區足跡調查，匡列人數從246人增加130人，擴大居家隔離及採撿範圍，確保醫院及社區安全。
醫院群聚延燒第2家醫院，網友熱烈討論、擔心疫情指揮中心都不公告，後面幾天繼續接受病人看診，萬一後面進去醫院的人衰小，摸到確診案例摸到的東西，跟著又是5000人要被匡列嗎。網友要求釋出醫院、健保消息給民眾自行提高警覺，而不是先和大眾公告免驚，活在有漏洞的防火牆內。
鄭文燦表示，案908確診後，目前匡列人數已從246人增加130人，他希望擴大居家隔離及採撿範圍，確保醫院及社區安全，目前醫院確實未到達部桃階段，不能稱為「部桃第二」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言