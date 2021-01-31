桃園醫院再添本土案例 鄭文燦：無群聚感染擴大

桃園醫院新冠肺炎群聚案再出現本土個案，桃園市長鄭文燦今天說，希望在最短時間內匡列，目前除部桃外，並沒有其他桃園市的醫院有醫護人員確診，也無所謂群聚感染的擴大案件。

衛生福利部桃園醫院12日爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚感染疫情，擴散至社區，截至昨天累計個案達19例，其中1人死亡，這也是國內發生疫情以來，事隔8個多月的第8例死亡。

鄭文燦上午出席防疫專案會議表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布4個新增確診案例，包含部桃事件到現在為止第一個死亡個案，市府已請衛生局及民政局聯合組成專案小組協助，也與部桃協同一起，並提供後續追蹤輔導，希望能夠最短時間內匡列出來，防疫如同戰爭，一定要用最嚴謹態度處理防疫工作。

鄭文燦說，案908確診主要是陪病，指揮中心初判是在院內感染，不過目前除了部桃外，並沒有其他桃園市的醫院有醫護人員確診，也沒有其他醫院有所謂群聚感染的擴大案件，指揮中心為避免形成不必要的恐懼，並沒有公布醫院，市府也會針對醫院所需要的防疫物資盤點提供，但一樣要用高標準來防疫。

鄭文燦表示，不管是醫院或社區的防疫等級，都必須要以嚴謹的態度來檢討每一個防疫環節，防疫不能有破口，防線必須要注重細節，後續的疫調、追蹤、環境消毒及居家隔離匡列，要能夠從嚴、從速，擴大居家隔離的範圍就是一個防火牆，也請大家不要恐慌。

鄭文燦指出，疫情還沒落幕也還沒有劃下句號，可能的風險都還存在，甚至從醫院防線到社區防線，仍具有不確定的風險，所以醫院防疫需要提升、檢討每一個環節，社區防疫一樣需要徹底落實，呼籲市民不要擔心恐慌，也不要聽信謠言或假訊息，隨時保持個人防護消毒習慣。