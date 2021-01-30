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「平鎮某醫院」是哪間？ 聯新國際醫院急發6點聲明

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平鎮某醫院下午有民眾前往採檢 院方澄清：之前排定的

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
平鎮某醫院下午傳出持續有民眾到場篩檢，院方澄清皆為先前排定的自費採檢民眾。 記者高宇震／攝影
平鎮某醫院下午傳出持續有民眾到場篩檢，院方澄清皆為先前排定的自費採檢民眾。 記者高宇震／攝影

中央疫情指揮中心今天公布國內再新增4例本土個案，其中有1例案889曾前往桃園平鎮某醫院就醫，儘管明天才會公布案889於18日、23日看診時的匡列名單，傳出醫院外圍今天下午持續有民眾到場篩檢。對此，院方澄清皆為之前排定的自費採檢民眾。

指揮中心發言人莊人祥今天指出，案889從部桃出院後，曾於18日、23日兩度前往平鎮某醫院就醫，因此將擴大匡列18日、23日上午整天門診病患、陪病者，另進行門診環境清消、相關醫護採檢，匡列名單將於明天公布。

下午傳出平鎮某醫外採檢站持續有民眾前往採檢，晚間記者實地查訪，站外等候區已無民眾等候採檢，詢問採檢站附近等候民眾，詢問約6、7人，其中僅有1人表示自己為醫院員工，今獲主管通知後前來採檢，也有民眾表示孩子受傷帶來看診。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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