聽新聞
test
0:00 / 0:00
部桃群聚首現死亡新冠患者 案863護理師的婆婆昨深夜病逝
部桃群聚首現死亡新冠患者，指揮中心指揮官陳時中表示，案907為護理師案863同住家人（婆婆），其有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚11時58分死亡。
陳時中說，案910是案864護理師的姊姊，這段時間也在照顧案907，因為目前全家人都在隔離治療，對案907後事就將由部桃全力協助，「全家壓力都很大」，相關心理輔導諮商也開始。護理師案863同住家人1月18日都已經在採檢陰性，都在居家隔離，並沒有其他接觸者。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言