部桃群聚首現死亡新冠患者 案863護理師的婆婆昨深夜病逝

部桃群聚首現死亡新冠患者，指揮中心指揮官陳時中表示，案907為護理師案863同住家人（婆婆），其有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚11時58分死亡。

陳時中說，案910是案864護理師的姊姊，這段時間也在照顧案907，因為目前全家人都在隔離治療，對案907後事就將由部桃全力協助，「全家壓力都很大」，相關心理輔導諮商也開始。護理師案863同住家人1月18日都已經在採檢陰性，都在居家隔離，並沒有其他接觸者。 隔離人數。圖／指揮中心提供 個案關聯圖。圖／指揮中心提供