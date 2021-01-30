新增10例包括4例本土！部桃事件1確診長者不治

部桃新冠群聚，連續五天都沒新增病例，但今天眾人引頸盼望的「六零」破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件確診個案相關接觸者。

陳時中說，這次新增個案其中3例為案863同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。

陳時中表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。