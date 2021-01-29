鄭文燦：防疫旅館高峰過 可說已通過考驗

桃園醫院發生武漢肺炎群聚案。桃園市長鄭文燦今天說，桃園醫院專案27日開始採檢，昨天視察動線順利；防疫旅館到達9成使用率，昨天是高峰期，可說已經通過考驗。

衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案。鄭文燦上午舉行防疫專案會議，他表示，桃園醫院專案27日開始採檢，分兩個點一天可採檢600件，衛生局長王文彥昨天已經視察過動線，目前採檢順利。

防疫會議前，臺鹽實業股份有限公司捐贈Super防護乾洗手1萬瓶，由鄭文燦代表受贈，物資將納入防疫關懷包。

鄭文燦說，市府採取高強度對策抗疫，感謝各界捐贈物資協助防疫，民眾也都很配合，每個人的防疫意識提高，這場桃園醫院帶來的衝擊就能逐漸收斂、告一段落。