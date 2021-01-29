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陳時中：疫情朝好方向發展
部立桃園醫院新冠連續事件已四天無新增個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（28）日表示，疫情朝好方向發展，但不能鬆一口氣，需觀察至2月4日。
部桃事件感染源受爭議的外籍看護（案869）及12樓患者案889，病毒基因與部桃相關個案相同，研判屬於同一起群聚。
新冠疫情連續四天零本土病例，陳時中昨日說，疫情應該是朝正向發展，本周還是緊張的觀察期，為了防堵病毒蔓延，高鐵、台鐵將禁止飲食，高鐵春節疏運也會取消自由座，改全車對號座。
為釐清疫情全貌，指揮中心針對部桃所有確診者進行病毒定序，意外發現國內首次出現L452R變異珠，陳時中表示，目前該群聚共15人確診，已有十人病毒株都附該變異，含屬「綠區」、感染源不明的12樓患者案889，「雖然病毒沒有完整定序，但還是同一株病毒株。」
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