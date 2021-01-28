快訊

黃芳彥與扁家交情曝！捲扁案逃美有「紅粉知己」曾想光明正大返台

獨／無法取代過去傷口 何妤玟戀上舊愛大隸真實內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園醫院醫師確診 陳時中坦言有如五雷轟頂

中央社 / 台北28日電
衛福部長陳時中。圖／指揮中心提供
衛福部長陳時中。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情已連續4天本土零確診，衛福部長陳時中接受節目訪問時表示意義重大，但仍不敢說疫情已控制，並坦言案838桃園醫院醫師確診最令他五雷轟頂，「像是被刺一下」。

陳時中今天接受「新聞面對面」節目訪問，透露面對本土確診案例，最讓他震驚的是衛福部桃園醫院醫師確診一案，就像被刺了一下，「但該來的總會來，還是要面對」。

他指出，25日擴大招回桃園醫院病患居家隔離，本土疫情趨緩別具意義，「通常前2天具有傳染力，但至今第4天零確診，代表社區感染機率已降至最低，若經過這7天仍沒有確診案例，幾乎可以講對社區沒有影響」。

陳時中認為，桃園醫院群聚事件雖然是根據有限的資料來做戰略，但執行面在很短的時間都做到位，可作為日後防疫網大架構的參考案例。

日前因檢測費用事件，遭國台辦發言人朱鳳蓮直指「這位先生」不是無知就是糊弄老百姓，陳時中巧回：「這位先生沒有回應。」被網友讚爆、引起討論。陳時中今天表示，因為多做文章對防疫沒有幫助，只是被動回應媒體，但對於台灣的檢測掛保證，「我當然很自豪台灣的精準檢驗，給出一年好的防疫成績單」。

針對拒絕中國疫苗引發外界揣測是否有政治考量，陳時中也澄清僅是依據科學報告評估，中國疫苗群體免疫沒辦法達到理想狀況，他表示，「全台沒人比我對疫苗更急，我當然很急，去年初就開始有談判，拿得到一定會跟大家做報告」。

雖然疫情升溫，但陳時中認為民眾對疫情指揮中心還有信任度，並特別強調社會溝通的重要性，越恐慌只想自保就沒辦法團結，也沒辦法發揮團體力量一起度過難關。

陳時中也在節目特別向太太道歉，因天天坐鎮指揮中心，少有時間陪伴家人，太太甚至要請機要秘書在行事曆寫上「太太保留時間」。陳時中笑說，最後「夫人保留時間」的下面還是寫滿行程，「對太太真的不好意思」。

「新聞面對面」本集節目將於今晚8時在年代新聞台播出。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院 陳時中

延伸閱讀

台灣能安心過年 日台交流協會感謝「這位先生」

楊志良質疑染疫醫有症狀病假外出 陳時中：放假時出來

部桃群聚連續4天+0！ 案889也帶L452R變異株 研判同群聚

陳時中加班苦！特別費不刪了 藍委：萊豬還是要譴責

相關新聞

曾在部桃就診／18歲隔離少女之死 新冠肺炎檢驗結果呈陰性！

部立桃園醫院的新冠肺炎疫情群聚節外生枝，桃園市一名18歲少女今上午被發現在觀音區家中死亡，警方調查，少女有癲癇病史，曾到...

桃園醫院醫師確診 陳時中坦言有如五雷轟頂

新冠肺炎疫情已連續4天本土零確診，衛福部長陳時中接受節目訪問時表示意義重大，但仍不敢說疫情已控制，並坦言案838桃園醫院...

台南支援消毒設備挺桃園 黃偉哲：要和桃園並肩作戰

因衛福部桃園醫院發生院內感染事件，至今造成醫護、病人及家屬共15例確診，該院持續執行清空計畫，為防範再次出現院內與社區感...

感動！不歧視部桃行政人員 美甲工作室幫保留黃金時段

衛生福利部桃園醫院爆發醫護群聚，進而變成社區感染，累計15人確診，不少部桃醫護選擇留守醫院，民眾相當不捨，喊出桃園人挺桃...

影／桃園婦人爆料到苗栗看診遭拒 苗衛生局聲明調查中

有網友在臉書社團爆料昨晚在苗栗縣公館鄉的一間診所看診，不料填完資料後，櫃台人員發現她們是桃園八德區來的，馬上把健保卡退還...

部桃綜合大樓納入環境採檢範圍 指揮中心：明天完成

為主動找出可能潛在的風險，指揮中心決定將部桃綜合大樓納入採檢範圍，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今明兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。