桃園醫院醫師確診 陳時中坦言有如五雷轟頂

新冠肺炎疫情已連續4天本土零確診，衛福部長陳時中接受節目訪問時表示意義重大，但仍不敢說疫情已控制，並坦言案838桃園醫院醫師確診最令他五雷轟頂，「像是被刺一下」。

陳時中今天接受「新聞面對面」節目訪問，透露面對本土確診案例，最讓他震驚的是衛福部桃園醫院醫師確診一案，就像被刺了一下，「但該來的總會來，還是要面對」。

他指出，25日擴大招回桃園醫院病患居家隔離，本土疫情趨緩別具意義，「通常前2天具有傳染力，但至今第4天零確診，代表社區感染機率已降至最低，若經過這7天仍沒有確診案例，幾乎可以講對社區沒有影響」。

陳時中認為，桃園醫院群聚事件雖然是根據有限的資料來做戰略，但執行面在很短的時間都做到位，可作為日後防疫網大架構的參考案例。

日前因檢測費用事件，遭國台辦發言人朱鳳蓮直指「這位先生」不是無知就是糊弄老百姓，陳時中巧回：「這位先生沒有回應。」被網友讚爆、引起討論。陳時中今天表示，因為多做文章對防疫沒有幫助，只是被動回應媒體，但對於台灣的檢測掛保證，「我當然很自豪台灣的精準檢驗，給出一年好的防疫成績單」。

針對拒絕中國疫苗引發外界揣測是否有政治考量，陳時中也澄清僅是依據科學報告評估，中國疫苗群體免疫沒辦法達到理想狀況，他表示，「全台沒人比我對疫苗更急，我當然很急，去年初就開始有談判，拿得到一定會跟大家做報告」。

雖然疫情升溫，但陳時中認為民眾對疫情指揮中心還有信任度，並特別強調社會溝通的重要性，越恐慌只想自保就沒辦法團結，也沒辦法發揮團體力量一起度過難關。

陳時中也在節目特別向太太道歉，因天天坐鎮指揮中心，少有時間陪伴家人，太太甚至要請機要秘書在行事曆寫上「太太保留時間」。陳時中笑說，最後「夫人保留時間」的下面還是寫滿行程，「對太太真的不好意思」。

「新聞面對面」本集節目將於今晚8時在年代新聞台播出。