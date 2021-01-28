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協助桃園醫院專案採檢 林口長庚：辛苦但全力以赴

中央社 / 桃園28日電

桃園醫院發生新冠肺炎群聚案，解除隔離者昨天開始採檢。林口長庚醫院病毒檢驗室兩天已收超過500件檢驗，都得當天驗出結果，「很辛苦但全力以赴，盼大家一起支持桃園」。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，中央流行疫情指揮中心擴大匡列居家隔離者近5000人，隔離期滿後得進行採檢；桃園市衛生局長王文彥今天表示，桃園醫院專案昨天開始採檢，採檢點在北區某檢疫所、南區某醫院，預計今天開始一週一天約採檢600件。

林口長庚醫院副院長、感染科教授邱政洵今天向中央社記者表示，日前已接獲指揮中心指示協助桃醫專案的採檢作業，昨天開始派出急診室醫師、護理師至北區某檢疫所協助採檢，院內病毒檢驗室這兩天檢驗量也暴增，兩天來已收了超過500件檢驗。

邱政洵表示，桃園醫院群聚案中，林口長庚承擔了很大的責任，門、急診量也增加，急診室醫師、護理人員連續兩天支援採檢，「很辛苦，但仍一心希望能協助桃園守住疫情，將工作盡快完成」。

邱政洵說，由於解除隔離者會增加，每天預估都會有300件採檢要做，檢驗結果要能一天內就出來，因此除了要派有經驗的醫護人員去進行採檢，病毒檢驗室的工作人員也是快馬加鞭，24小時排班運作。

邱政洵也說，除了桃園醫院專案的篩檢之外，其餘民眾自費篩檢、疑似個案的篩檢，每天也有60至上百件，希望大家一起來支持桃園和政府的計畫，同心協力完成防疫任務。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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