影／醫院四族群未匡列？陳時中：外送進醫院快「自首」

部立桃園醫院累積15人染疫，中央流行疫情指揮中心規定曾在部桃就醫者，需在健保卡上註記，讓防疫人員能提高警覺。然而，感染科醫師指出陪病者、藥廠業代、儀器商與物流人員都不在註記對象內，醫院防火牆恐有漏洞。衛福部長陳時中表示，清潔工、保全都是外包人力，已在註記範圍裡面。部桃很久以前就規定，外送員不能進到部桃裡面，如果相關人員有違規，就要快點出來自首，會匡列到接觸者中。

另外，陳時中今天宣布，因應國內醫院發生新冠院內感染事件，「北北桃地區所轄醫院」即日起至110年2月9日止，除例外情形，停止開放探病，住院病人之陪病者仍為1名。

例外情形如下：