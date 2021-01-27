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部桃群聚累積15人確診 指揮中心：超級傳播事件
部立桃園醫院新冠肺炎群聚事件，目前已發生超過兩周，累積15人確診，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此事件確實可說是「超級傳播事件」，但因為需要多達一傳十才會算超級傳播者，所以此事件的指標個案案838並非超級傳播者。
羅一鈞解釋，部桃群聚事件中，最多是一人傳染給三至四人，仍是在新冠肺炎病毒的特性中，雖目前該群聚已累積15人確診，但第二波及第三波之後的疫情都與指標個案無關，「因為範圍小，傳播快速，勉強可算超級傳波事件。」也強調國外超級傳播事件都是動輒40、50感染。
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