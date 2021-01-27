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部桃群聚累積15人確診 指揮中心：超級傳播事件

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
部立桃園醫院新冠肺炎群聚事件，目前已發生超過兩周，累積15人確診。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
部立桃園醫院新冠肺炎群聚事件，目前已發生超過兩周，累積15人確診。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

部立桃園醫院新冠肺炎群聚事件，目前已發生超過兩周，累積15人確診，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此事件確實可說是「超級傳播事件」，但因為需要多達一傳十才會算超級傳播者，所以此事件的指標個案案838並非超級傳播者。

羅一鈞解釋，部桃群聚事件中，最多是一人傳染給三至四人，仍是在新冠肺炎病毒的特性中，雖目前該群聚已累積15人確診，但第二波及第三波之後的疫情都與指標個案無關，「因為範圍小，傳播快速，勉強可算超級傳波事件。」也強調國外超級傳播事件都是動輒40、50感染。

中央流行疫情指揮中心1月27日14:00記者會出席名單由左到右，發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心1月27日14:00記者會出席名單由左到右，發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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